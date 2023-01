Jadwal Proliga 2023 Sabtu Hari Ini 14 Januari dan Rekap Hasil Sebelumnya

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Proliga 2023 akan kembali hadir pada Sabtu hari ini, 14 Januari, dengan menampilkan tiga pertandingan seri kedua putaran pertama. Para peserta akan bersaing untuk merebut kemenangan di GOR Satria Purwokerto.

Di bagian putri, Jakarta Pertamina Fastron berpeluang mengokohkan posisinya di puncak klasemen. Mereka akan menghadapi Jakarta Elektrik PLN

Pertamina Fastron baru saja menumbangkan juara bertahan Bandung Bjb Tandamata, Kamis. Mereka menang 3-1 untuk memberikan kekalahan pertama pada Bandung Bjb, sekaligus merebut puncak klasemen.

Pertamina Fastron kini mengemas nilai tujuh dari tiga laga. Mereka unggul satu angka dari Bandung Bjb yang juga sudah bermain tiga kali.

Jakarta Eleketrik PLN bisa jadi lawan yang mudah bagi Pertamina Fastron. Dalam dua laga awalnya mereka belum pernah menang dan kini berada di dasar klasemen dengan nilai satu.

Dalam laga lainnya hari ini akan hadir dua pertandingan di sektor putra. Surabaya BIN Samator akan menghadapi Jakarta Bhayangkara Presisi, sedangkan Jakarta STIN BIN melawan Jakarta Pertamina Pertamax.

Jadwal Proliga 2023, Sabtu, 14 Januari 2023 (Live Vidio dan Moji TV):

14:00 WIB: (Putra) Surabaya BIN Samator vs Jakarta Bhayangkara Presisi

16:00 WIB: (Putri) Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta Pertamina Fastron

18:30 WIB: (Putra) Jakarta STIN BIN vs Jakarta Pertamina Pertamax.

