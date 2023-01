Jadwal Proliga 2023 Minggu 15 Januari: Ada 4 Pertandingan, Lavani Beraksi Lagi

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Proliga 2023 pada Minggu, 15 Januari, akan menampilkan empat pertandingan yang menjadi bagian dari seri kedua putaran pertama. Para peserta akan bersaing di GOR Satria Purwokerto.

Juara berthan putra, Jakarta LavAni Allo Bank, akan berusaha menjaga dominasunya dengan merebut kemenangan kelima. Mereka akan berhadapan dengan Surabaya BIN Samator.

Kemenangan sempurna dalam laga ini akan mengantar kembali Lavani ke puncak klasemen. Mereka kini ada di posisi kedua dengan nilai 11, tertinggal dua angka dari Jakarta STIN BIN yang sudah bermain 5 kali.

Pertandingan bagian putra hari ini juga akan menampilkan laga Kudus Sukun Badak vs Jakarta Bhayangkara Presisi dan Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta Pertamina Pertamax.

Adapun di di bagian putri akan hadir Jakarta Popsivo Polwan vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Popsivo baru sekali menang dari 2 laga dan kini mengemas nilai 2. Sedangkan Gresik Petrokimia sudah dua kali kalah dalam 3 laga dan baru mengemas nilai 2.

Jadwal Proliga 2023, Minggu, 15 Januari 2023:

(live Moji TV dan Vidio)

12:00 WIB: (Putra) Surabaya BIN Samator vs Jakarta LavAni Allo Bank

14:00 WIB: (Putra) Kudus Sukun Badak vs Jakarta Bhayangkara Presisi

16:00 WIB: (Putri) Jakarta Popsivo Polwan vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia

18:30 WIB: (Putra) Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta Pertamina Pertamax.

Selanjutnya: Rekap hasil dan klasemen Proliga 2023