Jadwal Proliga 2023 Hari Ini, Kamis 19 Januari: 4 Laga Live, Lavani dan Bandung Bjb Main

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal kompetisi bola voli Proliga 2023 seri ketiga putaran pertama akan berlangsung mulai hari ini, Kamis, 19 Januari 2023, di PSCC Palembang, Sumatera Selatan. Empat pertandingan akan hadir pada hari pertama.

Dua juara bertahan akan sama-sama tampil. Di bagian putra, Jakarta LavAni Allo Bank akan menghadapi tuan rumah Palembang Bank Sumsel Babel.

Jakarta Lavani terus menang dalam lima laga yang sudah dijalani. Mereka kini memuncaki klasemen dengan nilai 14, unggul satu angka dari Jakarta STIN BIN, yang hari ini akan menghadapi Jakarta Bhayangkara Presisi.

SumselBabel sudah kalah tiga kali dalam empat laga awalnya. Mereka menempati posisi ketujuh klasemen dengan nilai 2.

Di bagian putri, juara bertahan Bandung Bjb Tandamata hanya menempati posisi dua klasemen. Mereka mengemas nilai 6 dari 3 laga, tertinggal 4 angka dari Jakarta Pertamina Fastron yang sudah bermain 4 kali.

Hari ini, Bandung Bjb akan melawan Jakarta Popsivo Polwan, yang menghuni posisi kelima klasemen dengan nilai 2. Satu laga bagian putri lainnya akan menampilkan Jakarta Elektrik PLN vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia.

Jadwal Proliga 2023, Kamis, 19 Januari:

(Live Moji TV dan Vidio)

12:00 WIB: (Putri) Jakarta Elektrik PLN vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia

14:00 WIB: (Putra) Jakarta STIN BIN vs Jakarta Bhayangkara Presisi

16:00 WIB: (Putri) Jakarta Popsivo Polwan vs Bandung bjb Tandamata

18:30 WIB: (Putra) Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta LavAni Allo Bank.

