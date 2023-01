Hasil Proliga 2023: Raih Kemenangan Keenam, Jakarta Lavani Selangkah Lagi Juara Putaran Pertama

TEMPO.CO, Jakarta - Tim bola voli putra Jakarta Lavani Allo Bank tinggal selangkah lagi menjuarai putaran pertama Proliga 2023. Dengan menyisakan satu pertandingan di seri ketiga, mereka kini memuncaki klasemen, mengungguli Jakarta STIN BIN.

Jakarta LavAni Allo Bank mengalahkan tuan rumah Palembang Bank SumselBabel dalam pertarungan lima set 3-2 (25-16, 21-25, 25-20, 22-25, 15-12) di GOR PSCC Palembang, Kamis, 19 Januari 2023.

Hingga pertandingan keenam di putaran pertama, Dio Zulfikri dan kawan-kawan belum terkalahkan. Mereka tinggal menghadapi Jakarta Bhayangkara Presisi pada Sabtu, 21 Januari 2023. Jika LavAni menang, tim asuhan Nicolas Ernesto Vives Coffigni dipastikan akan meraih gelar juara putaran pertama.

Asisten pelatih Lavani, Samsul Jais, mengatakan, pelatih meminta para pemainnya agar jangan membuat kesalahan yang mendasar agar tidak terganjal tim lain untuk lolos final four. "Juara putaran pertama belum apa-apa. Perjalanan kita masih jauh," kata mantan pelatih timnas putra itu, seperti termuat dalam rilis panitia.

Sementara itu, pelatih Palembang Bank SumselBabel, Joungtaek Lee, menilai pertarungan timnya dengan Lavani adalah pertarungan yang sangat ketat. "Inilah adalah pertandingan yang paling menarik," kata pelatih asal Korea Selatan ini.

Hal yang sama diungkapkan kapten tim Bank Sumsel, Gunawan Saputra. Sehingga diapun merasa optimis jika dia rekan-rekannya di Bank Sumsel ke depannya bisa lebih baik lagi.

Rekap Hasil Proliga 2023, Kamis, 19 Januari:

(Putri) Jakarta Elektrik PLN vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia: 2-3 (26-24, 14-25, 25-20, 23-25, 5-15).

(Putra) Jakarta STIN BIN vs Jakarta Bhayangkara Presisi: 1-3 (25-15, 25-27, 21-25, 12-25.

(Putri) Jakarta Popsivo Polwan vs Bandung bjb Tandamata: 1-3 (16-25, 21-25, 25-17, 20-25).

(Putra) Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta LavAni Allo Bank: 2-3 (16-25, 25-21, 20-25, 25-22, 12-15).

Baca Juga: Bhayangkara Presisi Kalahkan STIN BIN