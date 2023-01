Jadwal Proliga 2023 Jumat 20 Januari: 3 Laga, Pertamina Fastron Berpeluang Juarai Putaran Pertama

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Proliga 2023 seri ketiga putaran pertama akan memasuki hari kedua, Jumat, 20 Januari 2023. Tiga laga akan hadir di PSCC Palembang, Sumatera Selatan.

Laga dari sektor putri akan membuka jadwal hari ini. Jakarta BIN vs Jakarta Pertamina Fastron. Laga ini bisa menjadi penentuan juara putaran pertama.

Jakarta Pertamina Fastron saat ini menempati puncak klasemen dengan nilai 10. Mereka unggul satu angka dari juara bertahan Bandung Bjb Tandamata. Bila mampu menang telak (3-0 atau 3-1), Fastron akan mampu memastikan diri jadi juara putaran awal.

Setelah laga Jakarta BIN vs Pertamina Fastron akan hadir dua pertandingan bagian putra. Kudus Sukun Badak akan melawan Jakarta Pertamina Pertamax, sedangkan Surabaya BIN Samator akan berhadapan dengan Jakarta BNI 46.

Keempat tim saat ini di luar posisi tiga besar klasemen. Mereka akan berlomba merebut kemenangan untuk memperbaiki posisinya.

Jadwal Proliga 2023, Jumat, 20 Januari:

(Live Moji TV dan Vidio)

14:00 WIB: (Putri) Jakarta BIN vs Jakarta Pertamina Fastron

16:00 WIB: (Putra) Kudus Sukun Badak vs Jakarta Pertamina Pertamax

18:30 WIB: (Putra) Surabaya BIN Samator vs Jakarta BNI 46

