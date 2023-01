Hasil Proliga 2023: Jakarta BNI 46 Menang atas Surabaya BIN Samator, Skor 3-1

TEMPO.CO, Jakarta - Tim bola voli putra Jakarta BNI 46 berhasil menghentikan perlawanan Surabaya BIN Samator dengan skor 1-3 pada pertandingan lanjutan PLN Mobile Proliga 2023 pekan ketiga putaran pertama di venue PSCC, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat malam, 20 Januari 2023.

Tim voli yang berbasis di DKI Jakarta itu memaksa Surabaya BIN Samator menyerah setelah bermain sebanyak empat set masing-masing dengan poin 21-25, 21-25, 25-19, dan 23-25 pada pertandingan ke-36 Proliga 2023 putaran pertama.

Pelatih kepala tim putra Jakarta BNI 46 Walfridus Wahyu, seusai pertandingan, mengatakan fokus dan kesabaran menjadi kunci anak didiknya memetik tiga poin dari Samator. Atas kemenangan tersebut, Samuel Connor Holt dan rekan-rekan berhasil membawa Jakarta BNI 46 bertengger di peringkat kelima dengan poin tujuh.

Jakarta BNI 46 berhasil menggusur posisi Jakarta Pertamina Pertamax yang kalah 0-3 dari Kudus Sukun Badak pada pertandingan sebelumnya. Jakarta Pertamina Pertamax harus turun ke peringkat enam klasemen sementara putaran pertama Proliga 2023.

“Sepanjang perjalanan Proliga musim ini saya melihat BNI 46 sudah semakin solid, komunikasi di lapangan bagus, energinya dapat, sehingga anak-anak bisa bermain simpel satu dua sentuhan lalu raih poin,” kata Walfridus.

Ia pun mengaku optimistis Jakarta BNI 46 bisa mempersembahkan kemenangan demi mengamankan tiket masuk fantastic four atau empat besar. Menurut dia, saat pertandingan menghadapi tuan rumah Palembang Bank SumselBabel, timnya juga bisa memetik kemenangan.

“Untuk itu pemain (BNI 46) harus melupakan kegagalan pertandingan seri sebelumnya. Fokus ke depan dengan energi seperti malam ini,” kata dia, saat didampingi Outside Hitter Samuel Connor Holt yang tampil trengginas di Palembang.

Rekap Hasil Proliga 2023, Jumat, 20 Januari:



14:00 WIB: (Putri) Jakarta BIN vs Jakarta Pertamina Fastron: 1-3 (25-21, 14-25, 18-25, 20-25).

16:00 WIB: (Putra) Kudus Sukun Badak vs Jakarta Pertamina Pertamax: 3-0 (31-29, 25-21, 25-19).

18:30 WIB: (Putra) Surabaya BIN Samator vs Jakarta BNI 46: 1-3 (21-25, 21-25, 25-19, dan 23-25).

