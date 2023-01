Inilah 3 Profil Calon Ketua Umum PSSI Selain Erick Thohir dan La Nyalla Mattalitti

TEMPO.CO, Jakarta - Pendaftaran calon Ketua Umum PSSI 2023-202 sudah ditutup pada Senin, 16 Januari 2023. Sampai waktu penutupan pendaftaran, tercatat lima orang mendaftarkan diri. Mereka adalah Erick Thohir, La Nyalla Mattalitti, Doni Setiabudi, Arif Putra Wicaksono, dan Fary Djemy Francis.

Kelimanya akan bertarung untuk memperebutkan suara voters dalam Kongres Luar Biasa PSSI pada 16 Februari 2023 mendatang. Dari kelima calon ketua Umum PSSI, terdapat tiga nama yang diprediksi akan jadi kuda hitam. Mereka adalah Doni Setiabudi, Arif Putra Wicaksono, dan Fary Djemy Francis. Berikut profil singkat ketiganya:

1. Doni Setiabudi

Doni Setiabudi merupakan CEO Bandung Premier League, sebuah kompetisi sepak bola amatir di Jawa Barat. Doni dikenal publik berkat inovasinya untuk menggunakan Video Assistan Referee (VAR) pada kompetisi Bandung Premier League. Selain itu, ia tercatat pernah menjadi Manajer AHHA PS Pati.

2. Arif Putra Wicaksono

Arif Putra Wicaksono merupakan CEO Nine Sport. Sebelumnya ia pernah maju sebagai calon Ketua Umum PSSI 2019-2023. Namun, saat itu ia tidak mengantongi cukup suara dari voters. Selain itu, ia pernah maju sebagai calon Ketua Umum PSSI pada 2016, tetapi terbentur syarat administrasi.

Arif saat ini menjabat sebagai CEO Nine Sport yang bergerak pada promotr acara olahraga Indonesia. Nine Sport yang dikomandoi oleh Arif tercatat pernah mendatangkan beberapa tim top asal Eropa ke Indonesia, seperti chelsea, Ajax Amsterdan, AS Roma, dan Juventus.

3. Fary Djemy Francis

Fary Djemy Francis merupakan politisi dari Partai Gerindra. Ia tercatat pernah menjadi Head of Sport Intelligent PSSI pada 206-2019. Selain itu, ia tercatat pernah menjadi pengurus Askot PSSI Kupang dan menjadi pendiri Sekolah Sepak Bola Bintang Timur Atambua.

EIBEN HEIZIER

