Jadwal Proliga 2023 Sabtu, 21 Januari, Jakarta Lavani Allo Bank Jalani Laga Penentu

TEMPO.CO, Jakarta - Lanjutan pertandingan pekan ketiga putaran pertama PLN Mobile Proliga 2023 di GOR PSCC Palembang, Sumatra Selatan, Sabtu, diprediksi berlangsung sengit. Satu dari tiga laga yang tersaji bakal mempertemukan Jakarta LavAni Allo Bank versus Jakarta Bhayangkara Presisi.

Pertandingan tersebut akan membuka rangkaian pertandingan pada Sabtu, 21 Januari 2023 pada pukul 14.00 WIB. Bagi LavAni, pertandingan melawan Bhayangkara menjadi laga terakhir sekaligus menjadi penentu perjalanan di putaran pertama.

Kemenangan bakal membawa LavAni menjadi yang terbaik di putaran pertama kompetisi bola voli profesional paling bergengsi di Tanah Air tersebut. Sejauh ini, tim asuhan Nicaolas Vives itu memang menjadi tim satu-satunya yang belum terkalahkan dari enam pertandingan yang berlangsung.

Dengan begitu, LavAni untuk sementara berada di puncak klasemen sementara dengan mengantongi 16 poin. Mereka unggul tiga poin dari pesaing terdekat Jakarta STIN BIN, sedangkan Bhayangkara berada di urutan ketiga dengan 12 poin, hasil dari empat kemenangan dan satu kali kalah.

Bhayangkara pun diprediksi tampil ngotot. Musababnya, peluang untuk naik ke peringkat teratas masih terbuka menyusul di putaran pertama ini mereka masih menyisakan dua laga. Setelah melawan LavAni, satu hari kemudian menghadapi Jakarta Pertamina Pertamax.

Secara matematis, bila Bhayangkara mampu meraih poin penuh pada dua laga tersisa, otomatis mereka akan mengoleksi 18 poin sekaligus menjadi yang terbaik pada putaran pertama ini.

Sebagai catatan, susunan klasemen Proliga sendiri mengacu pada aturan Federasi Voli Internasional (FIVB) yang diperbarui pada 2017 lalu. Secara jumlah kemenangan, LavAni memang tak terkalahkan. Namun hanya empat yang membuahkan poin sempurna, berkat kemenangan 3-1 atau 3-0 (menghasilkan tiga poin), sedangkan dua kemenangan lainnya berakhir dengan skor 3-2 (menghasilkan dua poin).

Adapun Bhayangkara sudah meraih empat kemenangan dengan 3-0 dan 3-1. Artinya, mereka selalu mendulang poin sempurna dalam setiap kemenangannya, sedangkan satu kekalahan yang dialami Bhayangkara yakni 1-3 atau tidak menghasilkan poin.

Peluang juga ada pada Jakarta STIN BIN yang masih menyisakan satu pertandingan melawan Surabaya BIN Samator pada Minggu, 22 Januari 2023. Dengan catatan, Farhan Halim dan kawan-kawan wajib menang dan pada sisi lain LavAni dan Bhayangkara tidak meraih poin pada laga tersisa.

Selain laga LavAni versus Bhayangkara, pertandingan hari ini juga akan mempertemukan tim putri Jakarta Elektrik PLN yang tengah berjuang meraih kemenangan perdana melawan juara bertahan Bandung bjb Tandamata. Lalu ada juga pertemuan dua tim putra yang saat ini berada di klasemen bawah Kudus Sukun Badak melawan Palembang Bank SumselBabel.

Berikut jadwal Proliga 2023, Sabtu, 21 Januari 2023.

14:00 WIB: (Putra) - Jakarta Bhayangkara Presisi vs Jakarta LavAni Allo Bank

16:00 WIB: (Putri) - Jakarta Elektrik PLN vs Bandung bjb Tandamata

18:30 WIB: (Putra) - Kudus Sukun Badak vs Palembang Bank SumselBabel

