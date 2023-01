Jadwal Proliga 2023 Minggu 22 Januari: Bhayangkara Presisi Kejar Gelar Juara Putaran Pertama

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Proliga 2023 akan memasuki hari terakhir seri ketiga (Palembang), Minggu, 22 Januari. Akan hadir laga penentuan juara putaran pertama di sektor putra.

Laga pertama, mulai 14.00 WIB, akan jadi momen penentuan juara itu. Jakarta Bhayangkara Presisi akan menghadapi Jakarta Pertamina Pertamax. Mereka membutuhkan kemenangan sempurna untuk juara.

Hingga menjelang hari terakhir putaran pertama, Bhayangkara Presisi ada di posisi kedua klasemen dengan nilai 14. Mereka tertnggal tiga poin dari Jakarta Lavani Allo Bank yang sudah memainkan seluruh laganya.

Bhayangkara Presisi akan bisa menjadi juara bila menang 3-0 dalam laga hari ini. Sedangkan bila mereka hanya mampu menang 3-1, atau dengan skor lebih buruk lagi, maka Lavani yang akan menjadi juara.

Pelatih Bhayangkara Presisi, Reidel Alfonso Gonzalez Toiran, mengatakan mereka akan bermain terbuka tanpa beban saat menghadapi Jakarta Pertamina Pertamax. Ia menilai Daudi Okello dan kawan-kawan saat ini sudah memiliki ritme permainan sendiri di lapangan berkat kemenangan yang diraih saat menghadapi LaVani.

“Yang pasti akan bermain terbuka, jangan sampai jadi beban. Lalu bermain optimal dan meminimalisir kesalahan mendasar seperti servis dan semacamnya, itu saja,” kata dia.

Ia berharap anak asuhnya juga jangan sampai over convident. Pertamina Pertamax merupakan lawan yang tangguh dengan komposisi pemain kompeten, sehingga juga memiliki kans untuk menang meskipun saat ini mereka ada di posisi ketujuh.

Sementara itu, di bagian putra, hari ini juga akan hadir laga Jakarta STIN BIN vs Surabaya BIN Samator dan Jakarta BNI 46 vs Palembang Bank Sumsel Babel. Di bagian putri akan berlangsung satu laga, Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta BIN. Untuk putri, Jakarta Pertamina Fastron sudah memastikan diri menjadi juara putaran pertama.

Jadwal Proliga 2023, Minggu, 22 Januari:

(Live Moji TV dan Vidio)

12:00 WIB: (Putra) Jakarta Bhayangkara Presisi vs Jakarta Pertamina Pertamax

14:00 WIB: (Putra) Jakarta STIN BIN vs Surabaya BIN Samator

16:00 WIB: (Putri) Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta BIN

18:30 WIB: (Putra) Jakarta BNI 46 vs Palembang Bank Sumsel Babel.

