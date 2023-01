Rekap Hasil Proliga 2023 Seri Ketiga Putaran Pertama, Klasemen, dan Jadwal Berikutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Kompetisi bola voli profesional Indonesia, PLN Mobile Proliga 2023, telah menyelesaikan rangkaian pertandingan putaran pertama. Seri ketiga sudah tuntas digelar di GOR PSCC, Palembang, Sumatra Selatan, Minggu, 22 Januari.

Selama pekan terakhir putaran I, sejumlah kejutan terjadi. Seperti tim putra Kudus Sukun Badak yang meraih kemenangan perdana atas Jakarta Pertamina Pertamax, Jumat, 20 Janueri 2023, dengan skor telak 3-0.

Lalu paling menarik adalah Jakarta Bhayangkara Presisi yang secara mengejutkan mengudeta Jakarta LavAni Allo Bank di puncak klasemen sementara setelah mengemas tiga kemenangan beruntun pada seri Palembang.

Kemenangan tersebut diraih masing-masing atas Jakarta STIN BIN dengan skor 3-1, LavAni dengan 3-2 , dan terakhir Jakarta Pertamina Pertamax dengan 3-0.

Hasil tersebut sekaligus menjadikan Bhayangkara Presisi sebagai tim putra terbaik selama putaran I Proliga 2023 dengan mengoleksi 17 poin. Menang rasio set dari LavAni yang mengantongi jumlah poin yang sama.

Sedangkan pada sektor putri, Jakarta Pertamina Fastron menjadi tim terbaik selama putaran I Proliga 2023 setelah pada seri Palembang mengalahkan Jakarta BIN dengan skor 3-1.

Hasil Lengkap Seri Ketiga Putaran I Proliga 2023 di Palembang:

19 Januari 2023

Putri - Jakarta Elektrik PLN vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia: 2-3 (26-24, 14-25, 25-20, 23-25, 5-15)

Putra - Jakarta STIN BIN vs Jakarta Bhayangkara Presisi: 1-3 (25-15, 25-27, 22-25, 12-25)

Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Bandung BJB Tandamata: 1-3 (16-25, 21-25, 25-17, 20-25)

Putra - Palembang Bank SumselBabel vs Jakarta LavAni Allo Bank: 2-3 (18-25, 25-21, 20-25, 25-22, 12-15)

20 Januari 2023

Putri - Jakarta BIN vs Jakarta Pertamina Fastron: 1-3 (25-21, 14-25, 18-25, 20-25_

Putra - Kudus Sukun Badak vs Jakarta Pertamina Pertamax: 3-0 (31-29, 25-21, 25-19)

Putra - Surabaya BIN Samator vs Jakarta BNI 46: 1-3 (21-25, 21-25, 25-19, 23-25)

21 Januari 2023

Putra - Jakarta Bhayangkara Presisi vs Jakarta LavAni Allo Bank: 3-2 (21-25, 22-25, 25-18, 31-29, 15-10)

Putri - Jakarta Elektrik PLN vs Bandung BJB Tandamata: 0-3 (21-25, 19-25, 22-25)

Putra - Kudus Sukun Badak vs Palembang Bank SumselBabel: 1-3 (23-25, 20-25, 25-22, 22, 25)

22 Januari 2023

Putra - Jakarta Bhayangkara Presisi vs Jakarta Pertamina Pertamax: 3-0 (25-22, 25-20, 25-22)

Putra - Jakarta STIN BIN vs Surabaya BIN Samator: 3-0 (25-22, 25-20, 25-22)

Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta BIN: 3-2 (28-26, 20-25, 28-26, 16-25, 15-13)

Putra - Jakarta BNI 46 vs Palembang BankSumsel Babel: 3-1 (25-17, 25-21, 23-25, 25-23).

