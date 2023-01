Ini Daftar Wakil Indonesia dan Hasil Undian di Turnamen Bulu Tangkis Indonesia Masters 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Undian Indonesia Masters 2023 sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Turnamen bulu tangkis BWF World Tour Super 500 ini akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, 24-29 Januari 2023. Di kejuaraan ini, tuan rumah menurunkan para pemain terbaiknya.

Di sektor tunggal putra, empat pemain turun. Mereka adalah, Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, Shesar Hiren Rhustavito dan Chico Aura Dwi Wardoyo.

Di babak awal, Ginting akan berhadapan dengan wakil dari Hongkong, Lee Cheuk Yiu, sedangkan Jojo berhadapan dengan Nhat Nguyen dari Irlandia.

"Untuk menghadapi Indonesia Masters 2023, saya harus enjoy lagi. Saya akan fokus ke diri sendiri, menjaga performa," kata Ginting dalam rilis PBSI, Sabtu, 21 Januari 2023.

Untuk wakil tunggal putri, Indonesia menurunkan Gregoria Mariska Tunjung. Dia akan menghadapi pemain yang lolos kualifikasi 1 di babak pertama.

Di sektor ganda putra, perang saudara sudah dimulai di babak awal. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Pramudya Kusumawardana/Yeremia. Sedangkan, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo bertemtu wakil dari Korea Selatan, Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae.

Di ganda putri, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti masih menunggu perkembangan kondisi Fadia yang sebelumnya cedera di Malaysia Open 2023 dua pekan lalu. Jika akhirnya bisa bermain, mereka akan menghadapi pemenang dari Kualifikasi 1 di babak pertama.

Untuk sektor ganda campuran, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja berhadapan dengan wakil dari Cina,Tang Chun Man/Tse Ying Suet. Berikutnya, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas bertemu wakil dari Jepang, Hiroki Midorikawa/Natsu Saito.

Pada Indonesia Masters 2022, Fajar/Rian keluar sebagai juara di sektor ganda putra. Sedangkan Apriyani/Fadia meraih runner-up di sektor ganda putri.

Berikut hasil undian Indonesia Masters 2023:

Tunggal Putra

- Anthony Sinisuka Ginting vs Lee Cheuk Yiu (Hongkong)

- Jonatan Christie vs Nhat Nguyen (Irlandia)

- Shesar Hiren Rhustavito vs Kidambi Srikanth (India)

- Chico Aura Dwi Wardoyo vs Kualifikasi 2

Tunggal Putri

- Gregoria Mariska Tunjung vs Kualifikasi 1

Ganda Putra

- Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Pramudya Kusumawardana/Yeremiah Erich Yoche Yacob Rambitan

- Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Kang Min Hyuk/Seo Seung-jae (Korea Selatan)

- Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Ko Sung Hyung/Shin Baek Cheol (Korea Selatan)

- Muhammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Akira Koga/Taichi Saito (Jepang)

- Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Lu Ching Yao/Yang Po Han (Taiwan)

Ganda Putri

- Apriyani Rahaya/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs pemenang Kualifiaksi 2

- Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Li Wen Mei/Liu Xuan Xuan (Cina)

- Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto vs Pemenang Kualifikasi 3

Ganda Campuran

- Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Kyoshi Yamashita/Naru Shinoya (Jepang)

- Dejan Ferdianansyah/Gloria Emauelle Widjaja vs Tang Chun Man/Tse Ying Suet (Hongkong)

- Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela/Gregory Mairs/Jenny Moore (Inggris)

- Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (Cina)

- Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Hiroki Midoriakawa/Natsu Saito (Jepang)

