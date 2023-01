Jadwal Indonesia Masters 2023 Selasa, 24 Januari, 16 Wakil Indonesia Berlaga di Hari Pertama

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 16 wakil timnas bulu tangkis nasional akan meramaikan persaingan hari pertama turnamen BWF Super 500 Indonesia Masters 2023 yang akan berlangsung di Istora Senayan Jakarta, Selasa, 24 Januari 2023. Dari jumlah tersebut, sembilan di antaranya akan memainkan babak kualifikasi dan tujuh sisanya langsung berlaga pada babak 32 besar.

Pertandingan babak pertama akan langsung diramaikan oleh persaingan rekan senegara dari nomor ganda putra. Ganda putra nomor satu dunia Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardian akan menghadapi Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan.

Pramudya / Yeremia akan comeback pada turnamen Indonesia Masters kali ini. Yeremia mengaku secara khusus melakukan persiapan agar bisa mengikuti turnamen di Jakarta, bahkan ia memanfaatkan absen dari India Open agar bisa berlatih maksimal.

"Kami menjalani persiapan dengan maksimal. Seusai tidak mengikuti India Open 2023, saya dengan Pramudya berlatih untuk mempersiapkan tampil di Indonesia Masters 2023," kata Yeremia dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin, 23 Januari 2023.

Perseteruan rekan senegera juga akan dialami ganda putri Ridya Aulia Fatasya/Kelly Larisa yang melawan Meilsya Puspita Sari/Rachel Allessya Rose pada babak kualifikasi. Adapun 14 wakil lainnya akan menghadapi lawan-lawan dari negara lain untuk menyabet tiket undian utama dan babak 16 besar Indonesia Masters 2023.

Baca: Berlaga di Indonesia Masters 2023, Yeremia Rambitan Berusaha Mengatasi Trauma



Berikut jadwal pertandingan wakil Indonesia pada hari pertama Indonesia Masters 2023 yang dimulai pukul 08.00 WIB, Selasa:

Kualifikasi

Tunggal putra

1. Ikhsan Leonardo Rumbay vs Sai Praneeth (India)

2. Tommy Sugiarto vs Victor Svendsen (Denmark)

3. Christian Adinata vs Mithun Manjunath (India)

Tunggal putri

1. Putri Kusuma Wardani vs Lianne Tan (Belgia)

Ganda putra

1. Muhammad Rayhan Fadillah/Rahmat Hidayat vs Rasmus Kjaer/Frederik Sogaard (Denmark)

Ganda putri

1.Anisanaya Kamila/Azzahra Ramadhani vs Hu Ling Fang/Lin Xiao Min (Taiwan)

2. Ridya Aulia Fatasya/Kelly Larisa vs Meilsya Puspita Sari/Rachel Allessya Rose

Ganda campuran

1. Akbar Cahyono/Marsheilla Islami vs Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin (China)

2. Jafar Hidayatullah/Aisyah Putri Pranata vs Reddy Sumeeth/Ashwini Ponnappa (India)

Babak 32 besar

Ganda putra

1. Sabar Karyaman Gutama/Mohammad Reza Isfahani vs Ruben Jille/Ties Van Der Lecq (Belanda)

2. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardian vs Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan

3. Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Jin Yong/Na Sung Seung (Korea Selatan)

4. Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon vs Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae (Korea Selatan)

5. Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan vs Akira Koga/Taichi Saito (Jepang)

6. Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Ko Sung Hyun/Shin Baek Cheol (Korea Selatan)

Ganda putri

1. Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Li Wen Mei/Liu Xuan Xuan (China)

Baca juga: Indonesia Masters 2023: Sebanyak 10 Persen Tiket Dijual Secara Langsung, Ini Daftar Harganya