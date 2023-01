Jadwal Indonesia Masters 2023 Jumat 28 Januari, 9 Wakil Indonesia Berebut Tiket Semifinal

TEMPO.CO, Jakarta - Turnamen bulu tangkis Indonesia Masters 2023 memasuki hari keempat pada Jumat, 27 Januari 2023. Ada sembilan wakil tuan rumah yang akan bertarung untuk memperebutkan tiket ke semifinal turnamen BWF World Tour Super 500 tersebut.

Pada nomor tunggal putra, Jonatan Christie akan mengawali perjuangannya di lapangan satu Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ia akan menghadapi wakil India unggulan ketuju, Lakshya Sen. Tunggal putra lainnya, Chico Aura Dwi Wardoyo akan menghadapi sesama atlet non-unggulan asal Kanada, Brian Yang.

Gregoria Mariska Tunjung menjadi satu-satunya wakil Indonesia di nomor tunggal putri. Ia akan menghadapi unggulan kedelapan asal Cina, Han Yue. Meski menghadapi unggulan, Gregoria punya keunggulan head-to-head. Dari lima pertemuan, ia berhasil memetik tiga kemenangan.

Pada nomor ganda putra, dua wakil Indonesia menghadapi laga berat. Ganda nomor satu dunia, Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto, akan menghadapi andalan Cina, Liu Yu Chen / Ou Xuan Yi, yang berhasil lolos setelah menyudahi permainan Marcus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo. Dari empat pertemuan sebelumnya, kedua pasangan sama-sama berhasil memetik dua kemenangan.

Adapun Muhammad Shohibul Fikri / Bagas Maulana bakal melakoni laga berat melawan ganda putra nomor dua dunia asal Jepang, Takuro Hoki / Yugo Kobayashi. Keduanya sudah dua kali berduel dan saling mengalahkan pada pertemuan sebelumnya.

Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti (Apriyani / Fadia) menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa pada nomor ganda putri. Mereka akan menghadapi wakil Thailand, Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai. Keduanya belum punya catatan pertemuan sebelumnya.

Pada nomor ganda campuran, dua wakil Indonesia tersisa. Mereka adalah Dejan Ferdinansyah / Gloria Emmanuelle Widjaja dan afar Hidayatullah / Aisyah Salsabila Putri Pranata. Berikut adalah jadwal pertandingan wakil tuan rumah di Indonesia Masters 2023.

Lapangan 1 (Mulai pukul 13.00 WIB)

P1: Jonatan Christie (4) vs Lakshya Sen (India/7)

P4: Gregoria Mariska Tunjung vs Han Yue (Cina/8)

P5: Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto vs Liu Yu Chen / Ou Xuan Yi (Cina/5)

Lapangan 2 (Mulai pukul 13.00 WIB)

P1: Muhammad Shohibul Fikri / Bagas Maulana vs Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (Jepang/2)

P3: Leo Rolly Carnando / Daniel Marthin vs Keiichiro Matsui / Yoshinori Takeuchi (Jepang)

P4: Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti (7) vs Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Thailand/4)

P7: Chico Aura Dwi Wardoyo vs Brian Yang (Kanada)

P8: Jafar Hidayatullah / Aisyah Salsabila Putri Pranata vs Feng Yan Zhe / Huang Dong Ping (Cina)

Lapangan 3 (Mulai pukul 13.00 WIB)

P4: Dejan Ferdinansyah / Gloria Emmanuelle Widjaja vs Yuki Kaneko / Misaki Matsutomo (Jepang)

