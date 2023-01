Hasil Indonesia Masters 2023: Jonatan Christie Lolos ke Semifinal, Fikri / Bagas Kalah

TEMPO.CO, Jakarta - Atlet tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, berhasil mengamankan satu tempat di babak semifinal Indonesia Masters 2023. Ia lolos setelah menghentikan perlawanan wakil India, Lakshya Sen, pada babak delapan besar turnamen BWF World Tour Super 500 tersebut.

Bertanding di Istora Senayan, Jakarta, pada Jumat, 27 Januari 2023, Jonatan tampil di bawah performa terbaiknya pada awal game pertama. Sejumlah kesalahan sendiri memberi poin gratis untuk Lakshya Sen. Sempat tertinggal 8-11, perolehan poin sempat berimbang 11-11 dan 15-15. Di situlah, perolehan poin Jonatan terhenti. Wakil India menutup game pertama dengan kemenangan 21-15.

Jonatan berusaha keluar dari tekanan pada game kedua. Ia mampu tampil dominan dengan permainan cepat yang kerap diakhiri smash keras. Setelah skor sempat berimbang 2-2, Jonatan melaju meninggalkan perolehan poin dan menutup game kedua dengan skor 21-10.

X

Laga berjalan ketat pada game ketiga. Jonatan mencoba mempertahankan momentum positif setelah menang pada game kedua. Ia berhasil unggul 11-6 pada interval game ketiga meski sempat kedodoran setelah jeda. Namun, Jonatan berhasil menjaga jarak poin dan mencegah Lakhsya Sen menjaga momentum meraih poin.

Jonatan tampil apik. Ia berhasil membongkar pertahanan wakil India tersebut dengan permainan cepat yang dikombinasikan dengan penempatan bola di garis belakang dan smash keras. Strategi ini efektif memperlebar jarak poin. Jonatan pun menang 21-13 pada game ketiga dan lolos ke semifinal untuk melawan wakil Cina, Shi Yu Qi.

Indonesia kehilangan satu wakil pada nomor ganda putra. Pasangan Muhammad Shohibul Fikri / Bagas Maulana (Fikri / Bagas) gagal memberi perlawanan saat menghadapi pasangan Jepang, Takuro Hoki / Yugo Kobayashi, dalam pertarungan dua game langsung yang berakhir 21-11 dan 21-13.

Fikri / Bagas selalu berada dalam tekanan sejak awal game pertama. Sempat berimbang dalam perolehan poin hingga skor 7-7, juara All England tersebut gagal mengatasi tekanan unggulan kedua asal turnamen BWF World Tour Super 500 tersebut. Setelah unggul 11-7, Hoki / Kobayashi berhasil menutup game pertama dengan 21-11.

Pasangan Indonesia berusaha keluar dari tekanan pada game kedua dengan memperoleh tiga poin pertama. Namun, Hoki / Kobayashi tampil lebih rapat untuk mengantisipasi agresivitas Fikri / Bagas. Pasangan Jepang justru berhasil menyamakan kedudukan 3-3.

Fikri / Bagas justru kembali tertekan setelah skor imbang. Perolehan poin mereka tertinggal 5-11 pada interval kedua. Setelah jeda, Fikri / Bagas tak mampu mendekati perolehan poin pasangan Jepang tersebut. Game ketiga ditutup dengan kemenangan Hoki / Kobayashi dengan skor 21-13 dala pertandingan berdurasi 37 menit.

Hasil Indonesia Masters 2023.

Jonatan Christie (4) vs Lakshya Sen (India/7): menang 15-21 21-10, 21-13

(4) vs Lakshya Sen (India/7): menang 15-21 21-10, 21-13 Muhammad Shohibul Fikri / Bagas Maulana vs Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (Jepang/2): kalah 11-21, 13-21.

Jadwal Indonesia Masters 2023.

Lapangan 1 (Mulai pukul 13.00 WIB)

P4: Gregoria Mariska Tunjung vs Han Yue (Cina/8)

P5: Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto vs Liu Yu Chen / Ou Xuan Yi (Cina/5)

Lapangan 2 (Mulai pukul 13.00 WIB)

P3: Leo Rolly Carnando / Daniel Marthin vs Keiichiro Matsui / Yoshinori Takeuchi (Jepang)

P4: Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti (7) vs Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Thailand/4)

P7: Chico Aura Dwi Wardoyo vs Brian Yang (Kanada)

P8: Jafar Hidayatullah / Aisyah Salsabila Putri Pranata vs Feng Yan Zhe / Huang Dong Ping (Cina)

Lapangan 3 (Mulai pukul 13.00 WIB)

P4: Dejan Ferdinansyah / Gloria Emmanuelle Widjaja vs Yuki Kaneko / Misaki Matsutomo (Jepang)

Baca juga: Detik-detik Marcus Fernaldi Gideon Cedera Otot Perut di Indonesia Masters 2023