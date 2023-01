Rekap Hasil Indonesia Masters 2023: 3 Wakil Merah Putih Tersisa di Semifinal, 6 Kandas

TEMPO.CO, Jakarta - Dari sembilan wakil tuan rumah di babak delapan besar atau perempat final, hanya tiga wakil Merah Putih yang berhasil melangkah ke semifinal Indonesia Masters 2023. Dua dari sektor tunggal putra, yakni Jonatan Christie dan Chico Aura Dwi Wardoyo, sedangkan di nomor ganda putra ada Leo Rolly Carnando / Daniel Marthin.

Jonatan meraih tiket semifinal turnamen BWF Super 500 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta tersebut usai mengalahkan pebulu tangkis India, Lakshya Sen, lewat duel rubber game, 15-21, 21-10, 21-13 pada Jumat, 27 Januari 2023.

Adapun Chico Wardoyo lolos ke empat besar berkat kemenangan straight game yang diraihnya atas Brian Yang dari Kanada. Pemain kelahiran Jayapura itu menang dalam dua game langsung 21-16, 21-16.

Pada nomor ganda putra, Leo / Daniel melaju dari perempat final setelah mengatasi wakil Jepang, Keiichiro Matsui / Yoshinori Takeuchi tanpa kesulitan berarti. Mereka mampu menang melalui pertarungan dua gim langsung dengan skor 21-13, 21-11.

Sayangnya, kesuksesan Jojo, Chico, Leo/Daniel tidak bisa diikuti oleh wakil Merah Putih lainnya. Di sektor tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung kalah dari Han Yue, via rubber game, 21-19, 21-8, 21-16.

Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti juga mengalami kegagalan serupa setelah melakoni laga sengit melawan wakil Thailand, Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai. Mereka tersingkir setelah bertarung tiga gim yang berakhir 21-16, 17-21, 18-21.

Di ganda campuran, langkah dua wakil Merah Putih, Dejan Ferdinansyah / Gloria Emanuelle Widjaja dan Jafar Hidayatullah / Aisyah Salsabila Putri Pranata, juga harus terhenti. Masing-masing kalah dari Yuki Kaneko/Msaki Matsumoto (21-15, 18-21, 13-21) dan Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (13-21, 13-21).

Pada sektor ganda putra, tumpuan Indonesia untuk meraih gelar, Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto takluk melawan Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi. Mereka menyerah usai menjalani laga sengit yang berakhir dengan skor 21-11, 13-21, 23-25. Ganda putra lain, Muhammad Shohibul Fikri / Bagas Maulana, juga tersingkir setelah tak berkutik di depan Takuro Hoki/Yugo Kobayashi.

Berikut rekap hasil wakil Indonesia di Indonesia Masters 2023.

Tunggal putra

Jonatan Christie vs Lakshya Sen (India): 15-21, 21-10, 21-13



Chico Aura Dwi Wardoyo vs Brian Yang (Kanada): 21-16, 21-16

Tunggal putri

Gregoria Mariska Tunjung vs Han Yue (Cina): 21-19, 8-21, 16-21

Ganda putra

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi (Cina): 21-11, 13-21, 23-25

Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang): 11-21, 13-21



Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Keiichiro Matsui/Yoshinori Takeuchi (Jepang): 21-13, 21-11

Ganda putri

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai (Thailand): 21-16, 17-21, 18-21

Ganda campuran

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja vs Yuki Kaneko/Misaki Matsumoto (Jepang): 21-15, 18-21, 13-21

Fajar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Putri Pranata vs Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (Cina): 13-21, 13-21

