Kata Chico Aura Dwi Wardoyo tentang Keberhasilannya Lolos ke Final Indonesia Masters 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Ketenangan menjadi kunci kemenangan Chico Aura Dwi Wardoyo atas pebulu tangkis Hong Kong, Ng Ka Long Angus, pada semifinal Indonesia Masters 2023 di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, 28 Januari 2023. Chico mengalahkan Ng Ka Long Angus dalam pertandingan sengit tiga game 17-21, 27-25, dan 22-20.

Chico mengatakan, pada game pertama, ia merasakan kurang konsisten sehingga kurang fokus.

"Di game kedua dan ketiga bisa lebih tenang dan mengeluarkan kemampuan terbaik, juga menjalankan strategi dengan baik. (Mengatasi ketegangan), mencoba untuk lebih tenang, berfokus ke diri sendiri, tidak mikirin poin. Jadi lebih fokus dalam menerapkan strategi permainan juga," kata Chico usai pertandingan.

Permainan Chico vs Ng Ka Long berjalan sangat ketat di game kedua, di mana Chico sempat tertinggal 11-3 saat interval. Perlahan tapi pasti, Chico berhasil menyusul dan berhasil menyamakan kedudukan 19-19, sebelum akhirnya bisa menang 27-25.

Pada game ketiga, Chico sempat unggul 11-9 ketika memasuki interval. Namun Ng Ka Long tak menyerah begitu saja dan berhasil menyamakan kedudukan 20-20. Chico akhirnya bisa meraih kemenangan dengan skor 22-20 di game terakhir tersebut.

"Strategi sih tetap sama. Cuma, ya, lebih tenang gunain stroke, gunain pukulan. Sama lebih bisa baca kapan gunain stroke ini, kapan gunain stroke lain," ujar dia menambahkan.

"(Motivasi), pastinya pertama ingin nyusul Kak Jojo (Jonatan Christie) ke final. Tapi tadi di awal sempat kurang fokus, jadi perbaiki dulu satu-satu," katanya.

Di final Indonesia Masters 2023, Chico berhadapan dengan seniornya Jonatan Christie. Sebelumnya, pebulu tangkis yang akrab disapa Jojo itu mengalahkan Shi Yu Qi dari China juga melalui rubber game 21-13, 15-21, dan 21-19.

"Persiapan untuk final, pertama kembalikan dulu kondisi fisik. Sama besok pengennya main nothing to lose saja, keluarkan yang terbaik. Kan all Indonesia final juga. Pengen memberikan yang terbaik untuk Indonesia," kata Chico.

