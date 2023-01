Jadwal Proliga 2023 Putaran Kedua Dimulai 2 Februari, Simak Laga Selengkapnya dan Klasemen

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Proliga 2023 akan memasuki putaran kedua. Rangkaian pertandingan bola voli ini akan berlangsung dalam tiga seri, mulai 2 hingga 19 Februari.

Putaran kedua akan menyajikan dua hal. Pertama, tim-tim akan berebut tiket ke babak final four. Untuk itu mereka akan bersaing finis di posisi empat besar klasemen putra atau putri.

Kedua, tim peserta juga akan berebut gelar juara putaran kedua. Pada putaran pertama lalu, Jakarta Bhayangkara Presisi menjadi juara bagian putra. Sedangkan Jakarta Pertamina Fastron menjadi yang terbaik di bagian putri.

Dalam putaran kedua, setiap tim putra akan bermain tujuh kali. Sedangkan tim putri akan bermain lima kali.

Saat ini tak ada tim yang tampil sempurna atau belum terkalahkan. Namun, masih ada satu tim yang belum mampu menang, yakni Jakarta Elektrik PLN di sektor putri.

Jadwal Proliga 2023 putaran kedua akan dimulai dari seri keempat, yang akan berlangsung di GOR Tridarma Gresik. Pertandingan dimulai pada 2 Februari, yakni mempertemukan Jakarta Elektrik PLN dan Jakarta BIN di bagian putri.

Jadwal Proliga 2023

(Live Moji TV dan Vidio)

Putaran II Seri 1

Lokasi: GOR Tri Dharma Gresik

2 Februari 2023

12:00 WIB: (Putri) Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta BIN

14:00 WIB: (Putra) Jakarta STIN BIN vs Surabaya BIN Samator

16:00 WIB: (Putra) Kudus Sukun Badak vs Jakarta Bhayangkara Presisi

18:30 WIB: (Putra) Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta LavAni Allo Bank.

3 Februari 2023

14:00 WIB: (Putri) Bandung bjb Tandamata vs Jakarta BIN

16:00 WIB: (Putra) Jakarta BNI 46 vs Surabaya BIN Samator

18:30 WIB: (Putra) Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta Bhayangkara Presisi.

4 Februari 2023

12:00 WIB: (Putri) Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Pertamina Fastron

14:00 WIB: (Putra) Jakarta LavAni Allo Bank vs Kudus Sukun Badak

16:00 WIB: (Putri) Bandung bjb Tandamata vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia

18:30 WIB: (Putra) Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta STIN BIN.

5 Februari 2023

12:00 WIB: (Putra) Kudus Sukun Badak vs Jakarta BNI 46

14:00 WIB: (Putra) Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta STIN BIN

16:00 WIB: (Putri) Jakarta Pertamina Fastron vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia

18:30 WIB: (Putra) Palembang Bank Sumsel Babel vs Surabaya BIN Samator.

