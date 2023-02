Jadwal Thailand Masters 2023 Kamis 2 Februari, 13 Wakil Indonesia Berjuang ke 8 Besar

TEMPO.CO, Jakarta - Turnamen bulu tangkis Thailand Masters 2023 di Nimibutr National Stadium, Bangkok, memasuki babak 16 besar pada Kamis, 2 Februari 2023. Setelah melewati dua hari pertandingan babak pertama, Indonesia menyisakan 13 wakil yang bertahan dari total 18 yang dikirim ke turnamen BWF World Tour Super 300 tersebut.

Sektor ganda masih menjadi andalan Indonesia karena Christian Adinata menjadi satu-satunya wakil tunggal putra. Pertandingan babak kedua Thailand Masters 2023 hari ini akan dimulai pukul 13.00 WIB.

Thailand Masters 2023 akan menjadi panggung bagi pasangan Leo Rolly Carnando / Daniel Marthin untuk melanjutkan tren positif pasca juara ganda putra di Indonesia Masters pekan lalu. Hari ini Leo / Daniel akan berjumpa dengan pasangan Taiwan, Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan, di lapangan ketiga pada partai ke-9.

Leo / Daniel tertinggal 0-2 dalam rekor pertemuan melawan Lee / Yang dengan pertemuan terakhir di babak pertama Denmark Open 2021. Kala itu, mereka yang baru saja resmi menjadi pasangan ganda putra senior kalah 19-21 19-21 dari Lee / Yang.

Pertemuan kali ini menjadi momen yang bagus bagi Leo / Daniel yang sedang dalam performa terbaik untuk menipiskan rekor pertemuan dengan sang rival. Berikut ini jadwal wakil Indonesia di 16 besar Thailand Masters 2023, Kamis, 2 Februari 2023.

Lapangan 1

XD: Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja vs Supak Jomkoh/Supissara Paewsampran (Thailand/3): partai ke-3

MD: Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan (6) vs Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul (Thailand): partai ke-4

WD: Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto vs Chang Ching Hui/Yang Ching Tun (Taiwan): partai ke-9

MD: Chaloempon Charoenkitamorin/Nanthakarn Yordphaisong (Thailand) vs Muhammad Rayhan Nur Fadillah/Rahmat Hidayat: partai ke-10

Lapangan 2

WD: Li Wen Mei/Liu Xuan Xuan (Cina/5) vs Meilysa Trias Puspita Sari/Rachel Allessya Rose: partai ke-1

XD: Akbar Bintang Cahyono/Marsheilla Gischa Islami vs Ishaan Bhatnagar/Tanisha Crasto (India/8): partai ke-3

MD: Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana (3) vs Low Hang Yee/Ng Eng Cheong (Malaysia): partai ke-10

Lapangan 3

XD: Chiu Hsiang Chieh/Lin Xiao Min (Taiwan) vs Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela: partai ke-2

MD: Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan (Taiwan) vs Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin (4): partai ke-9

Lapangan 4

XD: Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati (4) vs Kim Won-ho/Jeong Na-eun (Korea Selatan): partai ke-1

WD: Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi (4) vs Li Yi Jing/Luo Xu Min (Cina): partai ke-2

XD: Amri Syahnawi/Winny Oktavina Kandow vs Chan Peng Soon/Cheah Yee See (Malaysia): partai ke-5

MS: Christian Adinata vs Lin Chun-Yi (Taiwan): partai ke-6

