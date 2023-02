Jadwal Proliga 2023 Kamis 2 Februari: Simak Harga Tiket dan Jumlahnya

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal kompetisi bola voli Proliga 2023 mulai memasuki putaran kedua. Seri pertama akan berlangsung di GOR Tri Dharma Gresik, mulai Kamis ini, 2 Februari 2023.

Seri pertama putaran kedua akan berlangsung empat hari. Panitia pelaksana menyediakan sebanyak 2.800 lembar tiket setiap hari atau 80 persen dari kapasitas GOR Tri Dharma. Tiket dijual seharga Rp 100 ribu (tribun) dan Rp 200 ribu (VIP).

Ketua Panpel Satrio Wicaksono menyatakan seluruh tiket akan dijual online saja. “Tidak ada penjualan tiket di loket GOR seperti dulu. Sejauh ini animo pemesan sudah lumayan tinggi,” kata Satrio.

Ia menambahkan panpel juga menyiapkan layar lebar di luar GOR Tri Dharma untuk mengantisipasi para penggemar bola voli yang tidak kebagian tiket, tetapi ingin bertemu dengan para pemain idolanya secara langsung.

Pada Kamis ini ada empat pertandingan yang akan berlangsung. Pada jadwal paling awal akan hadir laga di bagian putri, yakni Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta BIN.

Setelah itu akan hadir tiga pertandingan putra, yakni Jakarta STIN BIN vs Surabaya BIN Samator, Kudus Sukun Badak vs Jakarta Bhayangkara Presisi, Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta LavAni Allo Bank.

Jadwal Proliga 2023

(Live Moji TV dan Vidio)

Putaran II Seri 1

Lokasi: GOR Tri Dharma Gresik

Kamis, 2 Februari 2023

12:00 WIB: (Putri) Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta BIN

14:00 WIB: (Putra) Jakarta STIN BIN vs Surabaya BIN Samator

16:00 WIB: (Putra) Kudus Sukun Badak vs Jakarta Bhayangkara Presisi

18:30 WIB: (Putra) Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta LavAni Allo Bank.

Jumat, 3 Februari 2023

14:00 WIB: (Putri) Bandung bjb Tandamata vs Jakarta BIN

16:00 WIB: (Putra) Jakarta BNI 46 vs Surabaya BIN Samator

18:30 WIB: (Putra) Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta Bhayangkara Presisi

Sabtu, 4 Februari 2023

12:00 WIB: (Putri) Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Pertamina Fastron

14:00 WIB: (Putra) Jakarta LavAni Allo Bank vs Kudus Sukun Badak

16:00 WIB: (Putri) Bandung bjb Tandamata vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia

18:30 WIB: (Putra) Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta STIN BIN

Minggu, 5 Februari 2023

12:00 WIB: (Putra) Kudus Sukun Badak vs Jakarta BNI 46

14:00 WIB: (Putra) Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta STIN BIN

16:00 WIB: (Putri) Jakarta Pertamina Fastron vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia

18:30 WIB: (Putra) Palembang Bank Sumsel Babel vs Surabaya BIN Samator.

