Rekap Hasil Thailand Masters 2023: 9 Wakil Indonesia ke Perempat Final, Tunggal Putra Habis

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak sembilan wakil Indonesia lolos ke babak perempat final turnamen bulu tangkis Thailand Masters 2023 di Nimibutr National Stadium, Bangkok, pada Kamis, 2 Februari 2023. Setelah wakil tunggal putri berguguran pada babak pertama, kali ini, Indonesia harus kehilangan satu-satunya wakil di nomor tunggal putra.

Christian Adinata, yang harus melakoni turnamen BWF World Tour Super 300 dari babak kualifikasi harus kalah di babak 16 besar. Langkahnya terhenti setelah gagal meladeni permainan wakil Cina Taipei, Lin Chun-Yi, dalam pertarungan dua game yang berakhir 17-21, 13-21

Indonesia punya harapan pada nomor ganda putra. Sebanyak empat wakil lolos ke babak delapan besar. Pramudya Kusumawardana / Yeremia Rambitan, Muhammad Shohibul Fikri / Bagas Maulana, Muhammad Rayhan Nur Fadillah / Rahmat Hidayat, dan juara Indonesia Masters Leo Rolly Carnando / Daniel Marthin, mulus ke babak perempat final.

Pada nomor ganda putri, Indonesia menyisakan satu wakil setelah Lanny Tria Mayasari / Ribka Sugiarto berhasil mengalahkan wakil Cina Taipei lewat permainan dua game yang berakhir 21-15, 21-15. Satu wakil lain, Meilysa Trias Puspita Sari / Rachel Allessya Rose, harus kandas usai gagal melewati pasangan Cina, Li Wen Mei / Liu Xuan Xuan.

Indonesia juga masih memiliki empat wakil pada nomor ganda campuran. Empat wakil, Amri Syahnawi / Winny Oktavina Kandow, Zachariah Josiahno Sumanti / Hediana Julimarbela, Dejan Ferdinansyah / Gloria Emanuelle Widjaja, dan Akbar Bintang Cahyono / Marsheilla Gischa Islami, lolos ke delapan besar.

Adapun Rehan Naufal Kusharjano / Lisa Ayu Kusumawati harus tersingkir setelah gagal mengatasi perlawanan wakil Korea Selatan, Kim Won Ho / Jeong Na Eun. Unggulan keempat turnamen tersebut menyerah dalam dua game langsung 14-21 dan 10-21.

Berikut rekap hasil pertandingan 16 besar Thailand Masters 2023.

Lapangan 1

XD: Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja vs Supak Jomkoh/Supissara Paewsampran (Thailand/3): 19-21, 21-19, 21-16

MD: Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan (6) vs Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul (Thailand): 22-20, 21-13

WD: Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto vs Chang Ching Hui/Yang Ching Tun (Taiwan): 21-15, 21-15

MD: Chaloempon Charoenkitamorin/Nanthakarn Yordphaisong (Thailand) vs Muhammad Rayhan Nur Fadillah/Rahmat Hidayat: 22-24, 21-19, 21-16

Lapangan 2

WD: Li Wen Mei/Liu Xuan Xuan (Cina/5) vs Meilysa Trias Puspita Sari/Rachel Allessya Rose: 26-24, 21-13

XD: Akbar Bintang Cahyono/Marsheilla Gischa Islami vs Ishaan Bhatnagar/Tanisha Crasto (India/8): 21-19, 21-16

MD: Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana (3) vs Low Hang Yee/Ng Eng Cheong (Malaysia): 21-10, 21-15

Lapangan 3

XD: Chiu Hsiang Chieh/Lin Xiao Min (Taiwan) vs Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela: 14-21, 12-21

MD: Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan (Taiwan) vs Leo Rolly Carnando / Daniel Marthin (4): 13-21, 20-22

Lapangan 4

XD: Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati (4) vs Kim Won-ho/Jeong Na-eun (Korea Selatan): 14-21, 10-21

WD: Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi (4) vs Li Yi Jing/Luo Xu Min (Cina): 12-21, 17-21

XD: Amri Syahnawi/Winny Oktavina Kandow vs Chan Peng Soon/Cheah Yee See (Malaysia): 21-19, 21-15

MS: Christian Adinata vs Lin Chun-Yi (Taiwan): 17-21, 13-21

