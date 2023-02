Jadwal Thailand Masters 2023, Sabtu 4 Februari, Bagas / Fikri dan Leo / Daniel Berjuang ke Final

TEMPO.CO, Jakarta - Kejuaraan bulu tangkis Thailand Masters 2023 memasuki babak semifinal pada Sabtu, 4 Februari 2023. Sebanyak 10 pertandingan akan tersaji dalam semifinal yang berlangsung di Nimibutr National Stadium, Bangkok, hari ini.

Cina mendominasi babak empat besar Thailand Masters 2023 dengan mengirim tujuh wakil di semua kategori kecuali ganda putra. Sedangkan ganda putra Indonesia menyisakan dua wakil yaitu Bagas Maulana / Muhammad Shohibul Fikri (Bagas / Fikri) dan Leo Rolly Carnando / Daniel Marthin (Leo / Daniel).

Bagas / Fikri mengamankan tiket semifinal setelah memenangi Derbi Merah Putih melawan Muhammad Rayhan Nur Fadillah / Rahmat Hidayat dengan skor 21-16, 16-21, 21-15. Kemudian Leo / Daniel mengalahkan pasangan tuan rumah Thailand, Tanadon Punpanich/Wachirawit Sothon, dengan skor 21-15, 21-19.

Pada babak semifinal turnamen BWF World Tour Super 300 tersbut, Leo / Daniel kembali berjumpa dengan wakil tuan rumah Supak Jomkoh / Kittinupong Kedren (Thailand). Ini akan menjadi pertandingan pertama bagi kedua pasangan dan siapapun pemenang nanti akan menjadi rekor pertemuan.

Sementara itu, Bagas/Fikri harus berhadapan dengan Su Ching Heng/Ye Hong Wei dari Taiwan yang juga menjadi pertemuan pertama di dalam tur. Leo/Daniel dan Bagas/Fikri menjadi harapan terakhir Indonesia untuk bisa merebut gelar juara dalam Thailand Masters 2023.

Ganda putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana berhasil mengalahkan ganda putra Korea Selatan, Jin Yong/Na Sung Seung melalui pertarungan tiga gim, 21-10, 14-21 dan 21-19 pada babak pertama gelaran Daihatsu Indonesia Masters 2023, Selasa 24 Januari 2023 di Istora Senayan Jakarta. (Foto : Humas PP PBSI )

Pertandingan semifinal Thailand Masters 2023 akan dimulai pada pukul 12.00 WIB di Nimibutr National Stadium, Bangkok.

Berikut ini jadwal semifinal Thailand Masters 2023, Sabtu, 4 Februari 2023.

Lapangan 1

XD: Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (Cina/6) vs Hiroki Midorikawa/Natsu Saito (Jepang) - 12.00 WIB

WS: Supanida Katehong (Thailand) vs Zhang Yi Man (Cina/7)

MS: Lin Chun-Yi (Taiwan) vs Shi Yu Qi (Cina)

WS: Han Yue (Cina/4) vs Wen Chi Hsu (Taiwan)

MS: Ng Ka Long Angus (Hong Kong/4) vs Li Shi Feng (Cina/6)

WD: Baek Ha-na/Lee So-hee (Korea Selatan) vs Li Wen Mei/Liu Xuan Xuan (Cina/5)

MD: Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin (4) vs Supak Jomkoh/Kittinupong Kedren (Thailand)

WD: Tan Ning/Xia Yu Ting (Cina) vs Benyapa Aimsaard/Nuntakarn Aimsaard (Thailand/2)

Lapangan 2

XD: Seo Seung-jae/Chae Yu-jung (Korea Selatan/5) vs Kim Won-ho/Jeong Na-eun (Korea Selatan) - 12.30 WIB

MD: Su Ching Heng/Ye Hong Wei (Taiwan) vs Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri (3) - 16.30 WIB

