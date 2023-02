Peringkat Terbaru Tenis Dunia: Iga Swiatek Dominan, Alexander Zverev Tergelincir

TEMPO.CO, Jakarta - Iga Swiatek terus mendominasi peringkat WTA pada Senin, 6 Februari 2023. Ia unggul lebih dari 4.000 poin dari juara Australian Open Aryna Sabalenka di 20 besar peringkat dunia.

Swiatek, yang menjadi petenis nomor satu dunia sejak 4 April tahun lalu, tidak berkompetisi setelah kalah dari petenis peringkat 10 Elena Rybakina di babak 16 besar Australian Open. Petenis Polandia berusia 21 tahun itu akan kembali ke lapangan di Qatar pekan depan.

Sementara itu, Caroline Garcia melewatkan kesempatan untuk melompati Jessica Pegula, yang berada posisi keempat, ketika dia kalah dari Alycia Parks dalam final di Lyon. Parks menorehkan catatan penting dalam kenaikan peringkat di 100 teratas dengan naik 28 peringkat ke peringkat 51.

X

Petenis lainnya yang mencatatkan hasil positif adalah Zhu Lin dengan kemenangannya dalam final di Thailand untuk naik 13 peringkat ke posisi ke-41.

Berikut peringkat WTA, seperti dilaporkan AFP.

1. Iga Swiatek (Polandia) 10485 poin

2. Aryna Sabalenka 6100

3. Ons Jabeur (Tunisia) 5210

4. Jessica Pegula (AS) 5000

5. Caroline Garcia (Prancis) 4795

6. Coco Gauff (AS) 3992

7. Maria Sakkari (Yunani) 3811

8. Daria Kasatkina 3380

9.Belinda Bencic (Swiss) 2905

10. Elena Rybakina (Kazakhstan) 2815

11.Veronika Kudermetova 2740

12. Jelena Ostapenko (Latvia) 2340

13.Petra Kvitova (Ceko) 2281

14. Beatriz Haddad Maia (Brazil) 2195

15. Simona Halep (Rumania) 2141

16.Victoria Azarenka 2138

17.Ekaterina Alexandrova 2030

18. Anett Kontaveit (Estonia) 1909

19. Liudmila Samsonova 1905

20. Karolina Pliskova (Ceko) 1880

Alexander Zverev Tergelincir, Novak Djokovic ke Puncak

Alexander Zverev merosot dua peringkat ke peringkat 16 dalam peringkat baru ATP yang dirilis Senin, 6 Februari 2023. Adapun Novak Djokovic mendekati rekor sepanjang masa milik Steffi Graf saat berada di peringkat satu.

Zverev menduduki peringkat kedua pada akhir Agustus, meski mengalami cedera ligamen pergelangan kaki selama French Open tahun lalu yang membuatnya absen selama sisa tahun ini. Petenis berusia 25 tahun itu tersingkir di babak kedua Australian Open. Setelah itu, dia mengungkapkan bahwa dia menderita diabetes tipe satu sejak dia berusia tiga tahun.

Pekan lalu, ATP mengumumkan bahwa Zverev tidak akan menghadapi tindakan disipliner setelah penyelidik independen tidak menemukan cukup bukti untuk mendukung tuduhan kekerasan.

Dia mengalahkan Stan Wawrinka di Piala Davis pada Jumat tetapi tidak bisa mencegah tim Jerman kalah dari Swiss. Sementara itu, Frances Tiafoe dan Pablo Carreno Busta masing-masing naik ke peringkat 14 dan 15.

Djokovic, yang absen dalam kemenangan Serbia atas Norwegia di Piala Davis, akan menghabiskan minggu ke-375 di puncak klasemen. Graf memegang rekor dengan 377 pekan sebagai petenis nomor satu dunia dalam pertandingan putri.

Berikut peringkat ATP, seperti dilaporkan AFP.

1. Novak Djokovic (Serbia) 7070 poin

2. Carlos Alcaraz (Spanyol) 6730

3. Stefanos Tsitsipas (Yunani) 6195

4.Casper Ruud (Norwegia) 5765

5. Andrey Rublev 4200

6. Rafael Nadal (Spanyol) 3815

7. Felix Auger-Aliassime (Kanada) 3715

8.Taylor Fritz (AS) 3410

9. Holger Rune (Denmark) 3046

10. Hubert Hurkacz (Polandia) 2995

11.Cameron Norrie (Inggris) 2760

12. Daniil Medvedev 2750

13.Karen Khachanov 2515

14. Frances Tiafoe (AS) 2305 (+1)

15. Pablo Carreno Busta (Spanyol) 2285 (+1)

16. Alexander Zverev (Jerman) 2275 (-2)

17. Jannik Pendosa (Italia) 2195

18.Lorenzo Musetti (Italia) 1900

19. Tommy Paul (AS) 1835

20. Nick Kyrgios (Australia) 1825

Baca juga: Menpora: Presiden Jokowi Tak Beri Target yang Muluk-muluk di Piala Dunia U-20 2023