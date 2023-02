Jadwal Proliga 2023 Kamis 9 Februari: 4 Laga Live Seri 2 Putaran 2, Termasuk Lavani

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Proliga 2023 akan memasuki seri kedua putaran kedua, mulai Kamis ini, 9 Februari. Tim-tim akan bersaing di GOR Ken Arok Malang, hingga Minggu, 12 Februari, mendatang.

Pada Kamis ini akan hadir empat pertandingan, dua di bagian putri dan dua di sektor putra. Seluruh pertandingan bola voli ini akan disiarkan langsung Moji TV dan Vidio.

Di bagian putri, Jakarta BIN akan menghadapi Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia sedangkan Jakarta Elektrik PLN akan melawan Jakarta Popsivo Polwan.

Jakarta BIN menjadi penghuni peringkat tertinggi dari keempat tim putri yang akan tampil. Mereka berada di posisi ketiga dengan nilai 12, di bawah Jakarta Pertamina Fastron (18) dan Bandung Bjb Tandamata (15).

Gresik Petrokimia ada di posisi keempat dengan nilai 8. Mereka membutuhkan kemenangan untuk tetap menjaga peluang lolos ke final four. Tim ini hanya unggul 4 dan 5 angka dari Popsivo dan Jakarta Elektirk yang ada di bawahnya.

Di bagian putra, juara bertahan Jakarta LavAni Allo Bank akan tampil melawan Surabaya BIN Samator. Lavani ada di posisi kedua klasemen dengan nilai 24, tertinggal satu angka dari Jakarta STIN BIN. Samator ada di urutan keempat dengan nilai 13.

Satu pertandingan putra lainnya hari ini adalah Jakarta STIN BIN dan Jakarta BNI 46. STIN BIN akan mengejar kemenangan agar bisa menjaga posisinya di puncak klasemen dan kian mendekatkan diri ke final four.

Lawannya, BNI 46, ada di posisi kelima dengan nilai 13 dari 10 laga. Mereka masih berpeluang lolos karena memiliki nilai sama dengan Samator yang ada di posisi keempat.

Jadwal Proliga 2023 Putaran II Seri 2

(Live Moji TV dan Vidio)

Kamis, 9 Februari 2023

12:00 WIB: (Putri) Jakarta BIN vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia

14:00 WIB: (Putra) Jakarta LavAni Allo Bank vs Surabaya BIN Samator

16:00 WIB: (Putri) Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta Popsivo Polwan

18:30 WIB: (Putra) Jakarta STIN BIN vs Jakarta BNI 46.