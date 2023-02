Jadwal Proliga 2023 Minggu 12 Februari: 4 Laga, 2 Tiket Final Four Masih Diperebutkan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Proliga 2023 akan kembali berlangsung Minggu, 12 Februari 2023. Empat pertandingan akan bergiliran hadir di GOR Ken Arok Malang, terdiri dari tiga partai putra dan satu putri.

Pada laga paling awal, 12:00 WIB, Kudus Sukun Badak vs Surabaya BIN Samator. Surabaya BIN Samator membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke final four.

Mereka saat ini mengemas nilai 16, sama dengan Jakarta BNI 46, dan unggul tujuh angka dari Jakarta Pertamina Pertamax. Ketiganya akan berebut tiket terakhir ke empat besar.

Hari ini, Pertamina Pertamax akan melawna Jakarta LavAni Allo Bank. Sedangkan BNI menghadapi Jakarta Bhayangkara Presisi.

Di bagian putri akan hadir pertandingan Jakarta Elektrik PLN vs Bandung Bjb Tandamata. Bandung Bjb yang merupakan juara bertahan sudah lolos. Sedangkan Elektrik PLN akan berebut tiket keempat final four dengan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia.

Keempat pertandingan hari ini akan disiarkan langsung oleh Moji TV dan Vidio.

Jadwal Proliga 2023, Minggu, 12 Februari:

12:00 (Putra) Kudus Sukun Badak vs Surabaya BIN Samator

14:00 WIB: (Putra) Jakarta LavAni Allo Bank vs Jakarta Pertamina Pertamax

16:00 WIB: (Putri) Jakarta Elektrik PLN vs Bandung bjb Tandamata

18:30 WIB: (Putra) Jakarta Bhayangkara Presisi vs Jakarta BNI 46.

Fakta Penting

• Saat ini sudah ada tiga tim putra yang lolos ke final four, yakni Jakarta LavAni Allo Bank, Jakarta STIN BIN, dan Jakarta Bhayangkara Presisi. Satu tiket lainnya masih diperebutkan Surabaya BIN Samator (16), Jakarta BNI 46 (16), dan Jakarta Pertamina Pertamax (9).

• Di bagian putri, sudah ada tiga tim yang juga lolos ke final four, yakni Jakarta Pertamina Fastron, Jakarta BNI, dan Bandung Bjb Tandamata. Tiket lainnya akan diperebutkan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia (10) dan Jakarta Elektrik PLN (6).