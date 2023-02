Asal-usul Puskas Award, Penghargaan Gol Terbaik

TEMPO.CO, Jakarta - FIFA telah nominasi dari berbagai kategori The Best FIFA Football Award 2022 pada Jumat, 10 Februari lalu. Selain top tiga nominasi dari kategori The Best Men’s Player dan The Best Women’s Player, federasi tertinggi sepak bola tersebut juga mengumumkan nominasi final Puskas Award 2022.

Puskas Award penghargaan yang diberikan kepada pemain dengan gol terindah dalam satu musim. Nominasi puncak Puskas Award diisi oleh Richarlison, Dimitri Payet, dan Marcin Oleksy. Pengumuman pemenang Puskas Award akan dilakukan di Paris, Prancis pada Senin, 27 Februari 2023.

Apa itu Puskas Award?

Mengutip Sport Brief, Puskas Award ditetapkan pada 20 Oktober 2009 atas arahan presiden FIFA saat itu Sepp Blatter untuk diberikan kepada pemain yang dinilai telah mencetak gol paling signifikan secara estetika. Blatter mengumumkan pencetusan Puskas Award saat kegiatan seremoni Akademi Sepak Bola Ferenc Puskas di desa Felcsut, Budapest, Hungaria.

Penghargaan ini penghormatan terhadap Ferenc Puskas, penyerang Real Madrid dan timnas Hungaria. Berdasarkan catatan International Federation of Football History and Statistics (IFFHS), Puskas termasuk dalam salah satu pemain sepak bola tersubur sepanjang sejarah mengemas 806 gol dari 793 laga resmi. Untuk timnas Hungaria, ia mencatat 84 gol dari 85 pertandingan.

"Ferenc Puskas tidak hanya pemain berbakat dengan segala penghargaan, tapi juga sosok yang luar biasa. FIFA dengan bangga memberikan penghargaan kepadanya dengan mendedikasikan penghargaan ini untuk mengenangnya," kata Blatter dikutip dari laman FIFA.

Cristiano Ronaldo menjadi peraih Puskas Award pertama berkat gol dari jarak 35 meter ke gawang FC Porto leg kedua perempat final Liga Champions 2009. Terbaru, Erik Lamela yang ketika itu bermain untuk Tottenham Hotspur atas gol mendatarnya ke gawang Arsenal dalam laga lanjutan Premier League, pada Maret 2021.

