Rekap dan Klasemen Proliga 2023 Seri Kedua Putaran Ke-2, Jakarta Lavani Allo Bank Kokoh di Puncak

TEMPO.CO, Jakarta - Tim bola voli putra Jakarta Lavani Allo Bank kokoh di puncak klasemen PLN Mobile Proliga 2023 sementara. Mereka berhasil menyapu bersih seluruh pertandingan pada seri kedua putaran kedua yang digelar di GOR Ken Arok, Kota Malang, Jawa Timur, pada 9-12 Februari 2023.

Saat ini, Jakarta Lavani mengantongi 32 poin dengan mencatat 11 kali kemenangan. Mereka diikuti oleh Jakarta Bhayangkara Presisi dengan 28 poin, hasil dari sepuluh kali kemenangan. Pada posisi ketiga, Jakarta STIN BIN mengantongi 27 poin dengan sembilan kemenangan.

Pembina klub bola voli Jakarta Lavani yang juga merupakan Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, di Kota Malang, menyambut baik tiga kemenangan yang dicatatkan pada pertandingan yang dilakoni Jakarta Lavani. "Pertama bersyukur, karena anak-anak bermain dengan baik. Lawan kita juga tidak ringan, ada BIN Samator, STIN BIN. Alhamdulillah kita menang, dan main dengan baik," kata SBY.

SBY memastikan bahwa skuad Jakarta Lavani tidak akan jumawa dengan kemenangan pada tiga laga di Kota Malang tersebut. Ia menyatakan bahwa sikap angkuh bukanlah karakter tim Jakarta Lavani

"Jakarta Lavani tidak pernah memiliki pikiran arogan, bukan kultur kami. Anak-anak tahu kalau pertandingan belum selesai dan masih banyak dinamika. Mengingat lawan-lawan kita juga tangguh, jadi mereka akan tahu diri," kata SBY.

Sementara itu, pada klasemen sementara PLN Mobile Proliga 2023, posisi keempat ditempati Jakarta BIN Samator yang mengantongi 19 poin dari enam kali pertandingan, diikuti Jakarta BNI 46, Jakarta Pertamina Pertamax, Palembang Bank Sumselbabel, dan Kudus Sukun Badak.

Pada klasemen putri, peringkat pertama ditempati oleh Jakarta Pertamina Fastron dengan mengantongi 21 poin dari tujuh kali kemenangan, diikuti Bandung BJB Tandamata dengan 18 poin dari enam kemenangan. Jakarta BIN dengan 16 poin, Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia 10 poin, Jakarta Popsivo Polwan empat poin dan terakhir Jakarta Elektrik PLN enam poin.

Berikut hasil pertandingan PLN Mobile Proliga 2023 seri kedua putaran kedua di GOR Ken Arok, Kota Malang, Jawa Timur, pada 9-12 Februari 2023.

Kamis, 9 Februari 2023

Jakarta BIN vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia 2-3

Jakarta Lavani Allo Bank vs Surabaya BIN Samator 3-1

Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta Popsivo Polwan 3-0

Jakarta STIN BIN vs Jakarta BNI 46 3-1

Jumat, 10 Februari 2023

Bandung BJB Tandamata vs Jakarta Pertamina Fastron 1-3

Palembang Bank Sumselbabel vs Jakarta Bhayangkara Presisi 0-3

Jakarta Lavani Allo Bank vs Jakarta STIN BIN 3-0

Sabtu, 11 Februari 2023

Kudus Sukun Badak vs Jakarta Pertamina Pertamax 0-3

Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta BIN 0-3

Palembang Bank Sumselbabel vs Jakarta BNI 46 0-3

Minggu, 12 Februari 2023

Kudus Sukun Badak vs Surabaya BIN Samator 0-3



Jakarta Lavani Allo Bank vs Jakarta Pertamina Pertamax 3-0

Jakarta Elektrik PLN vs Bandung BJB Tandamata 1-3

Jakarta Bhayangkara Presisi vs Jakarta BNI 46 3-1

