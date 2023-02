Susunan Pemain Indonesia vs Lebanon di Kejuaraan Bulu Tangkis Asia Beregu Campuran 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Tim bulu tangkis Indonesia akan melakoni dua pertandingan pada hari pertama tampil di Kejuaraan Bulu Tangkis Beregu Campuran Asia atau Badminton Asia Mixed Team Championship 2023, Selasa, 14 Februari 2023.

Skuad Merah Putih, yang berada di Grup C berdasarkan hasil undian, akan menghadapi Lebanon pada pagi hari waktu setempat, mulai 09.00 atau pukul 12.00 WIB. Berikutnya mereka akan bermain lagi melawan Suriah pada 17.00 (20.00 WIB).

Kepala Bidang Pembindaan dan Prestasi Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI), Rionny Mainaky, mengatakan telah menyiapkan dua tim untuk menghadapi dua laga tersebut.

X

"Untuk menghadapi dua laga di hari pertama pertandingan, kami akan menyusun dua tim. Ini untuk menghadapi Lebanon di pagi dan Suriah di petang hari. Kami akan merotasi pemain yang ditampilkan," kata Rionny.

Langkah itu akan diambil demi strategi dan adaptasi para pemain di pertandingan yang berlangsung di Dubai Exhibition Centre, Dubai, 14-19 Februari ini. Di ajang ini, Indonesia diperkuat 16 pemain dari 10 wakil, masing-masing dua wakil tiap sektor.

Menghadapi Lebanon, Indonesia menurunkan pemain terbaiknya, Anthony Sinisuka Ginting pada nomor tunggal putra. Di sektor ganda, pasangan nomor satu dunia, Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto juga akan diandalkan menghadapi ganda putra Lebanon Abi Y Christophe dan Raphael Renno.

Berikut susunan pemain Indonesia vs Lebanon

MS: Anthony Sinisuka Ginting vs Abi Y Christophe

WS: Putri Kusuma Wardani vs Zeina Kazma

MD: Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto vs Abi Y Christophe / Raphael Renno

WD: Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Mira HHoussein Agha / Zeina Kazma

XD: Rehan Naufal Kusharjanto / Lisa Ayu Kusumawati vs Oliver Khoury / Lynne El-Jabbour

Kejuaraan ini diikuti 17 negara yang dibagi ke dalam empat grup, dengan salah satu grup diisi lima tim dan tiga lainnya empat tim. Grup C yang diisi Indonesia adalah satu-satunya yang diisi lima tim. Empat tim lain dari grup ini, yaitu Thailand, Bahrain, Suriah, dan Lebanon.

Pilihan Editor: Apriyani / Fadia Target All England 2023 dan Kejuaraan Bulu Tangkis Beregu Asia