Hasil dan Klasemen Proliga 2023: Gresik Petrokimia Rebut Tiket Terakhir Final Four Putri

TEMPO.CO, Jakarta - Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia berhasil merebut tiket terakhir final four Proliga 2023 dari sektor putri. Tiket itu mereka dapat setelah mengalahkan Jakarta Elektrik PLN dalam pertandingan di GOR UNY Yogyakarta, Kamis, 16 Februari.

Kedua tim memasuki laga ini sebagai dua kandidat peraih tiket final four terakhir. Mereka berjuang menyusul Pertamina Fastron, Bandung Bjb Tandamata, dan Jakarta BIN.

Dalam pertandingan dual ketat terjadi di dua set awal. Jakarta Elektik sempat merebut set perama, tapi kemudian kalah dalam tiga set berikutnya. Gresik Petrokimia akhirnya lolos ke final four setelah menang 3-1 (24-26, 28-26, 25-12, 26-17).

Mediol Stiovanny Yoku menjadi motor kemenangan Gresik Petrokimia. Ia mengumpulkan 22 poin. Bohdana Anisova menambahkan 19 angka.

Di kubu Jakarta Eletkrik PLN, Katerina Zhidkova menjadi penyumbang angka tertinggi, yakni 25 poin. Sinda Syifa Ammelia menambah 13 angka.

Hasil ini membuat Gresik dipastikan finis di posisi empat besar. Mereka mengemas nilai 13. Dengan satu laga tersisa, poinnya tak mungkin lagi dikejar oleh Jakarta Elektrik yang baru mengumpulkan nilai 6.

Hari ini juga masih akan hadir satu laga sektor putri: Jakarta Popsivo Polwan vs Bandung bjb Tandamata. Pertandingan tersebut akan mempengaruhi peta persaingan perebutan gelar juara putaran kedua.

Di sektor putra juga ada dua laga yang akan hadir hari ini, yakni Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta Pertamina Pertamax dan Jakarta Bhayangkara Presisi vs Surabaya BIN Samator. Bhayangkara sudah lolos dan Samator (nilai 19) masih bersaing dengan Jakarta BNI 46 (17) untuk berebut tiket final four terakhir.

Hasil dan Jadwal Proliga 2023 Kamis, 16 Februari 2023

Putaran II Seri 3

Lokasi: GOR UNY Yogyakarta

(Live Moji TV dan Vidio)

(Putri) Jakarta Elektrik PLN vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia: 1-3 (26-24, 26-28, 12-25, 17-25)

14:00 WIB: (Putra) Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta Pertamina Pertamax

16:00 WIB: (Putri) Jakarta Popsivo Polwan vs Bandung bjb Tandamata

18:30 WIB: (Putra) Jakarta Bhayangkara Presisi vs Surabaya BIN Samator.

Klasemen Porliga 2023 Sektor Putri

1. Jakarta Pertamina Fastron: 8 kali main, 21 poin

2. Bandung Bjb Tandamata: 9 kali main, 18 poin

3. Jakarta BIN: 9 kali main, 16 poin

4. Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia: 9 kali main, 13 poin

5. Jakarta Elektrik PLN: 9 kali main, 6 poin

6. Jakarta Popsivo Polwan: 8 kali main, 4 poin.

