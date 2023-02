Hasil Proliga 2023: Dikalahkan Jakarta BIN, Pertamina Fastron Masih Mungkin Juara Putaran Kedua

TEMPO.CO, Jakarta - Dua tim bola voli putri yang sudah sama-sama lolos ke final four Proliga 2023 berduel di GOR UNY Yogyakarta, Jumat, 17 Februari 2023. Jakarta BIN berhasil mengalahkan Jakarta Pertamina Fastron dengan skor 3-2 (25-21, 20-25, 20-25, 25-20, 15-9).

Pemain asing asal Cina Chen Peiyan kembali jadi motor kemenangan Jakarta BIN. Ia menyumbang 21 poin. Pemain asing lainnya, Fernanda Tome, mencetak 16 angka.

Di kubu Fastron ada Megawati Hangestri yang mampu tampil lebih tajam, dengan mengemas 25 poin. Rekannya, Bytsenko Oleksandra, juga mencetak 24 angka. Sayang ketajaman keduanya tak diimbangi rekan setimnya.

Hasil ini berpengaruh besar pada perebutan posisi juara putaran kedua. Jakarta BIN kini menguasai klasemen putaran ini berkat kemenangan ini. Mereka mengemas nilai 11, unggul dua angka dari Fastron.

Namun, Jakarta BIN belum bisa memastikan diri menjadi juara putaran kedua. Mereka sudah menjalani seluruh pertandingannya. Sedangkan Fastron masih memiliki satu jadwal yang belum dimainkan. Mereka akan melawan Jakarta Elektrik pada Minggu, 19 Februari 2023.

Bila mampu menang dengan skor telak, Fastron akan menjadi juara, seperti pada putaran pertama lalu. Namun, bila kemenangan itu hanya diraih dengan skor 3-2 atau bahkan kalah, mereka bisa gagal.

Selain laga Jakarta BIN vs Pertamina Fastron, hari ini juga ada dua pertandingan di sektor putra. Jakarta LavAni Allo Bank akan melawan Jakarta BNI 46, sedangkan Kudus Sukun Badak menghadapi Jakarta STIN BIN.

Rekap Hasil dan Jadwal Proliga 2023, Jumat, 17 Februari:

(Putri) Jakarta Pertamina Fastron vs Jakarta BIN: 2-3 (21-25, 25-20, 25-16, 20-25, 19-15)

16:00 WIB: (Putra) Jakarta LavAni Allo Bank vs Jakarta BNI 46

18:30 WIB: (Putra) Kudus Sukun Badak vs Jakarta STIN BIN.

Klasemen Proliga 2023 Putaran Kedua Sektor Putri

1. Jakarta BIN: 5 kali main, 11 poin

2. Jakarta Pertamina Fastron: 4 kali main, 9 poin

3. Bandung Bjb: 5 kali main, 7 poin

4. Gresik Petrikimia: 4 kali main, 6 poin

5. Jakarta Elektrik PLN: 4 kali main, 4 poin

6. Jakarta Popsivo Polwan: 4 kali main, 2 poin.

