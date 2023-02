Jadwal Proliga 2023 Sabtu 18 Februari: 3 Laga Live, Samator Berpeluang Lolos, Lavani Bisa Juara Putaran 2

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Proliga 2023 akan kembali hadir Sabtu hari ini, 18 Februari 2023. Ada tiga pertandingan seri ketiga putaran kedua yang akan berlangsung di GOR UNY Yogyakarta, yang akan disiarkan Moji TV dan Vidio.

Simak jadwal Proliga 2023 hari ini selengkapnya:

14:00 WIB: (Putra) Jakarta Pertamina Pertamax vs Surabaya BIN Samator

16:00 WIB: (Putri) Jakarta Popsivo Polwan vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia

18:30 WIB: (Putra) Jakarta Lavani Allo Bank vs Jakarta Bhayangkara Presisi

Saat ini hanya tersisa satu tiket final four yang diperebutkan, yakni di sektor putra. Begini fakta singkatnya:

• Empat tim sudah lolos ke final four di bagian putri, yakni Jakarta Pertamina Fastron, Bandung Bjb Tandamata, Jakarta BIN, dan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia.

• Tiga tim sudah lolos di bagian putra, yakni Jakarta Lavani Allo Bank, Jakarta STIN BIN, dan Jakarta Bhayangkara Presisi.

• Satu tiket final four putra masih diperebutkan Surabaya BIN Samator dan Jakarta BNI 46. Samator menempati posisi keenam dengan nilai 19. BNI 46 ada di bawahnya dengan nilai 17. Kedua tim masih menyisakan satu pertandingan.

Lalu apa yang bisa terjadi dari laga hari ini?

Di bagian putra, Surabaya BIN Samator akan bisa merebut tiket keempat final four bila menang atas Jakarta Pertamina Pertamax, berapapun skornya.

Pada laga lainnya, Jakarta LavAni Allo Bank berpeluang mengunci gelar juara putaran kedua bila mampu mengalahkan Jakarta Bhayangkara Presisi, rival utamnya. Mereka saat ini ada di puncak klasemen putaran kedua dengan nilai 18 dari 6 laga, unggul 4 angka dari Bhayangkara Presisi yang baru bermain 5 kali.

Di bagian putri, laga Jakarta Popsivo Polwan vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia sudah tak banyak berpengaruh. Gresik Petrokimia sudah lolos ke final four dan tak mungkin jadi juara putaran kedua. Popsivo sudah teringkir.

