Jadwal Proliga 2023 Minggu 19 Februari: 4 Laga Terakhir Babak Reguler, Pertamina Fastron Kejar Status Juara Putaran 2

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Proliga 2023 akan kembali hadir Minggu hari ini, 19 Februari 2023. Ada empat pertandingan terakhir babak reguler yang akan berlangsung di GOR UNY Yogyakarta, yang akan disiarkan Moji TV dan Vidio.

Simak jadwal selengkapnya:

12:00 WIB: (Putra) Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta BNI 46

14:00 WIB: (Putra) Palembang Bank Sumsel Babel vs Kudus Sukun Badak

16:00 WIB: (Putri) Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta Pertamina Fastron

18:30 WIB: (Putra) Jakarta STIN BIN vs Jakarta Bhayangkara Presisi.

Saat ini sudah tak ada tiket final four yang diperebutkan karena semunya sudah terdistribusi. Begini persebarannya:

• Empat tim sudah lolos ke final four di bagian putri, yakni Jakarta Pertamina Fastron, Bandung Bjb Tandamata, Jakarta BIN, dan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia.

• Empat tim putra juga sudah melaju ke empat besar, yakni Jakarta Lavani Allo Bank, Jakarta STIN BIN, Jakarta Bhayangkara Presisi, dan Surabaya BIN Samator.

Lalu apa yang bisa diharapkan dari laga hari ini?

Masih ada perebutan posisi juara putaran kedua di sektor putri. Jakarta BIN, yang sudah memainkan seluruh laganya, ada di posisi puncak klasemen dengan nilai 11.

Jakarta Pertamina Fastron masih mungkin melewatinya karena masih memiliki satu laga tersisa dan kini mengemas nilai 9. Hari ini mereka akan melawan Jakarta Elektrik PLN. Bila mampu menang dengan skor telak, mereka akan bisa menjadi juara putaran kedua.

Di bagian putra, status juara putaran kedua sudah direbut Jakarta LavAni Allo Bank sehari sebelumnya. Karena itu, tiga pertandingan putra hari ini hanya akan berpengaruh pada perbaikan posisi klasemen.

