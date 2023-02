Jayson Tatum Sabet Gelar MVP di NBA All-Star 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Pemain Boston Celtics Jayson Tatum dianugerahi gelar Most Valuable Player (MVP) dalam pertandingan NBA All-Star 2023 yang dikapteni Giannis Antetokounmpo dan LeBron James di Vivint Arena Utah, Senin WIB, 20 Februari 2023. Ia mendapatkan gelar MVP berkat performa gemilangnya yang mencetak 55 poin.

"Ini berarti segalanya bagi saya. Semua legenda dan pemain hebat telah memainkan gim ini, dan sejujurnya, rekor dibuat untuk dipecahkan. Saya akan menahannya selama saya bisa, tapi saya yakin seseorang akan datang dalam beberapa tahun dan mencoba memecahkannya," kata Tatum terkait rekor yang dipecahkannya seperti dilansir laman resmi NBA.

Tatum memecahkan rekor poin terbanyak yang dicetak dalam satu pertandingan NBA All Star, yakni 52 poin yang selama ini dipegang oleh Anthony Davis. Tatum mencetak poin lewat 22 tembakan, dari total 31 yang diupayakannya. Dari total 55 poin yang dikumpulkannya, 30 poin dia dapatkan lewat tembakan tiga angka.

Giannis yang memilih Jayson Tatum untuk masuk sebagai timnya di urutan pertama meyakini bahwa pilihannya tidaklah salah. "Saya tahu dia bakalan bermain serius. Itu sudah jelas," katanya.

Tim Giannis menang dengan skor 184-175 melawan Tim LeBron. Ini pertama kalinya LeBron menelan kekalahan selama enam kali menjadi kapten tim NBA All Star.

Gim NBA All Star 2023 ini memang terbilang santai pada paruh pertama dengan pertunjukan variasi dunk dari para pemain bintang. Pada kuarter ketiga, pertunjukan berubah menjadi adu tembakan tiga angka yang dipertontonkan kedua tim.

"Jangan menghalangi, nikmati, bersenang-senang, biarkan orang-orang menjadi diri mereka sendiri," kata pelatih Tim Giannis Joe Mazzulla. Pada pertandingan tersebut memang terlihat tidak ada upaya pertahanan atau bahkan blok yang dilakukan kedua tim.

Hal itu dikarenakan gim NBA All Star 2023 ini digelar untuk mendulang donasi. Dari pertandingan ini, tim Giannis berhasil mengumpulkan 550 ribu dollar AS, dan Tim LeBron mendulang 200 ribu dollar AS, yang seluruhnya akan disumbangkan.

