Presiden Jokowi Dijadwalkan Hadiri kejuaraan dunia F1 Powerboat di Danau Toba

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan hadir dalam rangkaian kejuaraan dunia F1 Powerboat atau F1H20 yang akan diselenggarakan di kawasan Danau Toba pada 24-26 Februari 2023.

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi di Medan, Senin, memastikan hal itu. Ia mengatakan Presiden Jokowi akan tiba di Sumatera Utara pada 24 Februari.

"Pak Jokowi positif datang untuk menonton langsung F1H2O," katanya.

Edy menjelaskan, persiapan kejuaraan perahu motor cepat ini sudah mencapai 100 persen, di mana penyelenggara tinggal melakukan penataan bagi masyarakat lokal yang ingin menonton.

"Masyarakat lokal yang ingin menonton namun tidak memiliki tiket perlu ditata, sehingga event internasional ini juga bisa dinikmati warga di kawasan Danau Toba," katanya.

Mantan Pangdam Bukit barisan itu juga menjelaskan, pada 24 Februari 2023 akan dilakukan latihan bagi seluruh pembalap F1H2O. Kemudian dilanjutkan dengan lomba pada 25 dan 26 Februari 2023.

Edy Rahmayadi yang juga Ketua Panitia Lokal F1H2O Danau Toba ini memastikan segala persiapan hingga pelaksanaan berjalan dengan baik dan sukses.

"Aku bukan nonton, aku panitia besok atau lusa sudah berangkat," ujarnya.

Persiapan Masuki Tahap Akhir

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebutkan persiapan kejuaraan dunia balap perahu motor F1 Powerboat World Championship (F1H2O) telah memasuki tahap akhir.

"Semua persiapannya sudah optimal dan maksimal. Kami terus koordinasikan dengan kementerian dan lembaga, semuanya on the track," ujar Sandiaga dalam The Weekly Brief with Sandi Uno yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin.

Ia juga menuturkan dalam ajang wisata olahraga (sport tourism) terbesar yang digelar di Danau Toba ini, sebanyak 20 pembalap dari 10 tim yang berasal dari enam negara sudah dalam persiapan akan tiba di Tanah Air, serta tim F1 Powerboat juga telah menilai kelaikan dan kelayakan perairan akses pendukung.

Lebih lanjut, terkait SDM di sekitar lokasi, pihaknya sudah memberikan pelatihan agar siap menerima tamu baik dari mancanegara maupun Nusantara.

Sementara untuk tarif kamar hotel, diakuinya memang mengalami peningkatan dan sebagai antisipasi telah diberikan panduan kepada pelaku perhotelan di kawasan Danau Toba agar harga penginapan tidak melonjak secara signifikan.

Sebelumnya, Kementerian PUPR menyebutkan pembangunan fisik arena F1H2O sudah 99,97 persen dan hanya menyisakan pekerjaan pembersihan area.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangannya mengatakan Kementerian PUPR secara terpadu telah mendukung pembangunan infrastruktur pada Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba, dengan prinsip penataan kawasan wisata yang mengubah wajah kawasan dengan cepat, terpadu, dan memberikan dampak bagi ekonomi lokal dan nasional.

Pembangunan area F1H2O yang menelan anggaran APBN 2022-2023 senilai Rp35,9 miliar ini, mulai dikerjakan Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Utara Ditjen Cipta Karya sejak 30 November 2022 dan selesai 21 Februari 2023.

