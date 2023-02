Turnamen Bulu Tangkis BWF World Tour Dibagi 5 Level, Simak 3 Perbedaannya

TEMPO.CO, Jakarta - Agenda kompetisi BWF World Tour untuk musim 2023 akan segera berlanjut setelah memasuki masa jeda untuk menghelat turnamen bulu tangkis beregu di lima kontinental yang berakhir pada Minggu, 19 Februari 2023.

Turnamen bulu tangkis BWF World Tour sendiri terdiri dari lima level, yakni Finals sebagai leverl tertinggi, diikuti Super 1000, Super 750, Super 500, dan Super 300.

Sementara itu, Super 100 yang berada di Grade 2 Level 6 terdapat di golongan yang berbeda karena hanya disebut dengan BWF Tour Super 100 tanpa embel-embel "world".

X

Tur bulu tangkis dunia untuk musim 2023 telah dimulai sejak Januari lalu dengan BWF World Tour Super 1000 Malaysia Open 2023 sebagai pembuka pada 10-15 Januari kemarin.

BWF World Tour memasuki masa rehat pada pertengahan Februari, bertepatan dengan berlangsungnya turnamen kontinental untuk kualifikasi Sudirman Cup 2023.

Tur akan berlanjut pada awal Maret dengan BWF World Tour Super 300 German Open 2023 yang dijadwalkan berlangsung di Mulheim, Jerman pada 7-12 Maret.

Lantas apa yang membedakan setiap level di BWF World Tour? Berikut ini beberapa hal yang membedakan setiap level di BWF World Tour:

1. Jumlah Total Hadiah

Turnamen BWF World Tour Finals di tahun 2023 akan memperebutkan total hadiah senilai US$ 2 juta (Rp 30,35 miliar) sedangkan Super 1000 dengan US$ 1,25 juta (Rp 18,97 miliar).

Kemudian BWF World Tour Super 750 menawarkan total hadiah senilai US$ 850 ribu (Rp 12,90 miliar), Super 500 dengan US$ 420 ribu (Rp 6,37 miliar), dan Super 300 dengan US$ 210 ribu (Rp 3,18 miliar).

Nantinya, total hadiah tersebut akan didistribusikan untuk para pemenang dan kontestan lain yang mengikuti turnamen tersebut tentu saja sesuai porsi masing-masing.

2. Sistem kualifikasi

Turnamen BWF World Tour Finals sebagai kejuaraan akhir musim hanya diikuti oleh delapan perwakilan terbaik di setiap kategori yang diambil berdasarkan hasil tur sepanjang tahun.

Sedangkan BWF World Tour Super 1000 dan Super 750 hanya diikuti oleh 32 wakil terbaik di setiap kategori tanpa ada babak kualifikasi.

Kemudian BWF World Tour Super 500 dan Super 300 diikuti oleh 32 perwakilan dengan 28 tiket babak utama dan empat pertandingan kualifikasi di setiap kategori.

3. Jumlah poin

Pemenang BWF World Tour Finals akan menerima 12.000 poin disusul dengan 10.200 poin (runner-up), 8.400 poin (semifinalis), serta 7.500 poin dan 6.600 poin untuk urutan ketiga dan keempat di fase grup.

Juara hingga semifinalis di turnamen BWF World Tour Super 1000 juga akan menerima jumlah poin yang sama dengan turnamen Finals. Perbedaan ada pada poin perempat finalis (6.600), 16 besar (4.800), dan 32 besar (3.000).

Kemudian kampiun hingga semifinalis turnamen Super 750 masing-masing mendapatkan 11.000, 9.350, dan 7.700 poin. Sementara itu, pemain yang terhenti di perempat final hingga babak pertama mendapat 6.050, 4.320, dan 2.660 poin.

Berbeda lagi dengan Super 500 yang memberikan poin 9.200 (juara), 7.800 (runner-up), 6.420 (semifinal), 5.040 (8 besar), 3.600 (16 besar), 2.220 (32 besar), 880 (64 besar), dan 430 (128 besar).

Kemudian Super 300 dengan pembagian 7.000 (juara), 5.950 (runner-up), 4.900 (semifinal), 3.850 (8 besar), 2.750 (16 besar), 1.670 (32 besar), 660 (64 besar), dan 320 (128 besar).

BWF BADMINTON

Pilihan Editor: Zainudin Amali Ajukan Mundur dari Posisi Menpora, Ini Jajak Sepak Terjangnya di Dunia Politik