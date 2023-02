Lionel Messi dan Rafael Nadal Saling Memuji di Media Sosial

TEMPO.CO, Jakarta - Bintang Paris Saint-Germain (PSG) Lionel Messi membalas pesan kasih sayang Rafael Nadal setelah mengetahui pencalonannya sebagai olahragawan terbaik tahun ini oleh Laureus Awards. "Ayo Leo Messi, Anda pantas mendapatkannya," kata Nadal di media sosialnya seperti dikutip Marca pada Rabu, 22 Februari 2023.

Tanggapan Messi terhadap Nadal juga datang melalui media sosial. "Olahragawan sehebat yang Anda tunjukkan itu membuat saya tidak bisa berkata-kata. Terima kasih banyak, Rafa Nadal, Anda juga pantas mendapatkan segalanya atas cara Anda bersaing setiap kali Anda berada di lapangan," tulis Messi.

Rafael Nadal. REUTERS/Matthew Childs

“Anda adalah seorang pemenang, tapi kami masih memiliki banyak persaingan di sana, eh? Anda pantas mendapatkan semua Penghargaan Laureus tahun ini, sungguh.”

Nomine lain untuk Olahragawan Terbaik Tahun Ini di Penghargaan Laureus adalah rekan setim Messi di PSG Kylian Mbappe (Prancis), juara dunia Formula 1 dua kali Max Verstappen (Belanda), bintang lompat galah Mondo Duplantis (Swedia), dan pemain terbaik Final NBA Stephen Curry (Amerika Serikat) dari Golden State Warriors.

Di bagian putri, nominenya adalah petenis nomor satu Iga Swiatek (Polandia), pesepak bola Alexia Putellas (Spanyol), perenang Katie Ledecky (AS), pemain ski Mikaela Shiffrin (AS), pelari cepat Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaika), dan pelari gawang Sydney McLaughlin-Levrone (AS).

