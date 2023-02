Jadwal Proliga 2023 Jumat 24 Februari: Pertamina Fastron dan Lavani Beraksi

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Proliga 2023 babak final four akan kembali hadir pada Jumat ini, 24 Februari. Dua laga akan berlangsung di GOR Tri Dharma Gresik, dengan disiarkan Moji TV dan Vidio.

Di bagian putri, akan hadir jadwal Jakarta Pertamina Fastron melawan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Fastron lolos ke babak empat besar sebagai penghuni puncak klasemen, sedangkan Gresik menempati posisi keempat.

Melihat performa di babak reguler, Megawati Hangestri dan kawan-kawan lebih diunggulkan untuk menang dalam laga ini. Mereka difavoritkan untuk lolos ke grand final, untuk bertemu juara bertahan Bandung Bjb Tandamata yang sehari sebelumnya menang 3-1 atas Jakarta BIN.

Pada laga kedua, akan hadir pertandingan dari sektor putra. Juara bertahan Jakarta LavAni Allo Bank akan menghadapi Surabaya BIN Samator.

Lavani memuncaki klasemen babak reguler. Sedangkan Samator ada di posisi keempat klasemen. Lavani jadi salah satu unggulan di babak ini, bersama Jakarta STIN BIN yang sehari sebelumnya menang 3-2 dari Jakarta Bhayangkara Presisi.

Jadwal Final Four Proliga 2023, Jumat, 24 Februari:

16:00 WIB: Putri - Jakarta Pertamina Fastron vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia

18:30 WIB: Putra - Jakarta LavAni Allo Bank vs Surabaya BIN Samator.

Hasil Proliga 2023, Kamis, 23 Februari:

Putri - Bandung BJB Tandamata vs Jakarta BIN: 3-2 (21-25, 25-23, 28-26, 24-26, 15-12).

Putra - Jakarta STIN BIN vs Jakarta Bhayangkara Presisi: 3-2 (23-25, 25-18, 25-17, 22-25, 17-15).