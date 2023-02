Hasil Final Four Proliga 2023: Kejutan, Gresik Petrokimia Hantam Pertamina Fastron 3-1

TEMPO.CO, Jakarta - Kejutan terjadi pada hari kedua final four kompetisi bola voli Proliga 2023 di GOR Tri Dharma Gresik, Jumat, 24 Februari. Tim putri Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia berhasil mengalahkan Jakarta Pertamina Fastron dengan skor 3-1.

Gresik Petrokimia tak diunggulkan dalam laga ini. Meski bersatus tuan rumah, mereka hanya menempati posisi keempat klasemen akhir babak reguler. Sedangkan Pertamina Fastron merupakan juara putaran pertama dan merajai klasemen akhir babak reguler.

Namun, hitung-hitungan di atas kertas itu pupus di lapangan. Gresik Petrokimia tampil mengesankan di hadapan para pendukungnya. Sempat kehilangan set pertama, mereka kemudian bangkit dan merebut tiga set berikutnya. Mereka menang dengan skor 23-25, 25-14, 25-19, 25-19.

Hasil ini membuat persaingan di sektor putri menjadi lebih menarik. Sehari sebelumnya, Bandung BJB Tandamata mengalahkan Jakarta BIN dengan skor 3-2.

Kini Gresik Petrokimia memuncaki klasemen dengan nilai 3, disusul Bandung Bjb dengan nilai 2. Jakarta BIN mengemas nilai 1, sedangkan Pertamina Fastron belum meraih poin.

Hari ini, masih akan hadir satu pertandingan di bagian putra. Juara bertahan Jakarta LavAni Allo Bank akan melawan Surabaya BIN Samator. Lavani akan berusaha mengejar kemenangan telak agar bisa memuncaki klasemen karena sehari sebelumnya Jakarta STIN BIN hanya menang 3-2 atas Jakarta Bhayangkara Presisi.

Jadwal final four Proliga akan berlangsung tiga seri. Nantinya dua tim teratas klasemen akan berhak lolos ke babak grand final. Sedangkan tim penghuni posisi kedua dan ketiga akan berebut medali perunggu.

Pada Sabtu, 25 Februari 2023, akan hadir dua laga final four lain, yakni Bandung BJB Tandamata vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dan Jakarta STIN BIN vs Surabaya BIN Samator. Partai Bandung Bjb dan Gresik akan jadi ajang perebutan puncak klasemen.

