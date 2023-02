David Beckham Merancang Kamar Hotel Mewah Bergaya Inggris di Makau

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan pesepak bola Inggris, David Beckham, telah merancang dan sekarang menjadi citra sebuah hotel mewah di Makau, sebuah wilayah administrasi khusus China yang dikenal sebagai Las Vegas Asia. Hotel yang bekerja sama dengan mantan pemain Manchester United dan Real Madrid itu adalah The Londoner.

Hotel mewah itu beroperasi sejak 2012 kemudian direnovasi pada 2019. Dibuka kembali pada Februari ini, hotel itu bertujuan membawa semangat Inggris ke bekas jajahan Portugis itu dengan banyak detail yang terinspirasi oleh tengara atau landmark kota London seperti taman, cerminan dari Istana Kensington.

Seperti dikutip Marca pada Jumat, 24 Februari 2023, hotel dengan 368 kamar suite, 14 di antaranya dirancang oleh Beckham, itu memberi penghormatan kepada semua hal berbau Inggris, mulai dari rekreasi Big Ben hingga taksi London yang dihiasi dengan bendera Inggris yang menyambut para tamu setibanya di Makau.

Kamar-kamar tempat sang olahragawan berkolaborasi dihiasi dengan potret dirinya dan potongan-potongan yang terinspirasi oleh karier sepak bolanya yang legendaris, serta tempat tidur yang dipesan lebih dahulu dengan sandaran kepala berlapis kain mewah, sofa Chester, dan bak mandi bergaya Victoria.

Kesepakatan desain interior adalah perambahan besar terbaru pesepak bola itu ke China, di mana ia dijuluki Xiao Bei, yang diterjemahkan sebagai Becks Kecil.

Musik Top of the Pops diputar di mana-mana, dari lagu Elton John, The Beatles, hingga Spice Girls. Reproduksi tengara London juga menyebar di seluruh bagian hotel lainnya, termasuk Shaftesbury Memorial Fountain berskala penuh. Shaftesbury Memorial Fountain adalah air mancur yang diatapi patung bersayap Anteros yang terletak di sisi tenggara Piccadilly Circus di London.

Layanan semir sepatu dan pahatan ikon Inggris seperti pria bertopi bowler, sebotol Beefeater gin, dan patung William Shakespeare melengkapi tempat ini, di mana Anda juga dapat menikmati makanan khas pub Inggris di restoran yang dinamai menurut nama mantan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill.

