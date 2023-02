Jadwal Proliga 2023 Babak Final Four Minggu 26 Februari: 2 Laga Live, Lavani Beraksi Lagi

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Proliga 2023 babak final four akan kembali hadir pada Minggu, 26 Februari. Dua laga akan berlangsung di GOR Tri Dharma Gresik, dengan disiarkan langsung oleh Moji TV dan Vidio.

Pertandingan hari ini akan diawali dari sektor putri, pada 16.00 WIB. Jakarta Pertamina Fastron akan menjamu Jakarta BIN. Kedua tim akan sama-sama berusaha bangkit dan menjaga peluangnya untuk lolos ke grand final.

Kedua tim yang tampil mengesankan pada babak reguler itu mendapat pukulan pada laga pertamanya. Jakarta Pertamina Fastron, yang menguasai puncak klasemen babak reguler, kalah 1-3 dari Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Sedangkan Jakarta BIN ditekuk juara bertahan Bandung BJB Tandamata 3-1.

Kini keduanya ada di posisi kedua terbawah klasemen. Jakarta BIN di urutan ketiga dengan nilai satu, sedangkan Fastron di bawahnya dengan nilai nol. Di atas mereka ada Bandung Bjb dengan nilai empat dan Petrokimia dengan nilai empat.

Satu laga lainnya akan berlangsung mulai 18:30 WIB, di bagian putra. Juara bertahan Jakarta Lavani Allo Bank akan beraksi melawan Jakarta Bhayangkara Presisi.

Jakarta Lavani akan berusaha mengejar kemenangan keduanya, setelah Surabaya BIN Samator dengan skor 3-0. Mereka kini ada di posisi kedua klasemen dengan nilai tiga, tertinggal dua angka dari Jakarta STIN BIN yang sudah bermain dua kali.

Bhayangkara Presisi akan berjuang bangkit setelah kalah 2-3 dari Jakarta STIN BIN. Mereka ada di posisi ketiga klasemen dengan nilai satu.

Jadwal Final Four Proliga 2023, Minggu, 26 Februari:

16:00 WIB: Putri - Jakarta Pertamina Fastron vs Jakarta BIN

18:30 WIB: Putra - Jakarta Lavani Allo Bank vs Jakarta Bhayangkara Presisi.