Rekap Final German Open 2023: Korea Selatan Raih 2 Gelar, Jepang, Cina, Hong Kong Dapat 1

TEMPO.CO, Jakarta - Turnamen bulu tangkis German Open 2023 berakhir. Dua wakil Korea Selatan berhasil menyabet dua gelar pada nomor ganda putri dan ganda putra, sedangkan satu wakil dari Cina, Hong Kong, dan Jepang berhasil mengunci gelar di ganda campuran, tunggal putra, dan tunggal putri.

Persaingan antara dua pemain peringkat teratas dunia, Akane Yamaguchi dan An Se Young, kembali tersaji pada partai final tunggal putri pada Ahad, 12 Maret 2023. Mereka memperebutkan gelar ketiga tahun ini di German Open 2023.

Akane Yamaguchi mengalahkan An Seyoung di final Malaysia Open, sementara An Seyoung membalas kekalahan itu sepekan kemudian di India Master. Tunggal putri Korea itu merebut gelar India Masters setelah menang atas Carolina Marin. Oleh karena itu, pemain Korea itu akan mencari hat-trick gelar di turnamen Super 300 tersebut.

Dalam laga semifinal, An Seyoung berhasil melewati He Bing Jiao dengan skor 21-12 21-13, sedangkan Akane Yamaguchi juga dominan atas wakil Cina, Chen Yu Fei, dengan skor 21-18 21-16. Di final German Open, Akane berhasil mengalahkan An Seyoung dengan skor 21-11 dan 21-14.

Di ganda campuran, wakil Cina, Feng Yan Zhe / Huang Dong Ping meraih gelar BWF World Tour ketiga berturut-turut. Mereka menghadapi Kim Won Ho/Jeong Na Eun dari Korea. Pasangan Cina tersebut menang telak dalam pertarungan dua game langsung dengan skor 21-4 dan 21-15.

Korea memiliki hari yang baik pada laga final German Open 2023. Choi Sol Gyu / Kim Won Ho mencapai final ganda putra dan mengalahkan rekan senegaranya Kang Min Hyuk / Seo Seung Jae.

Atlet bulu tangkis Korea Selatan, An Seyoung, di German Open 2023. Doc. BWF.

Pasangan Korea lainnya, Baek Ha Na/Lee So Hee, melaju ke final ganda putri. Mereka mengalahkan juara India Open, Nami Matsuyama / Chiharu Shida dalam pertarungan sengit dua game dengan skor 21-19 dan 21-16.

Berikut rekap hasil final German Open 2023 pada Ahad, 12 Maret 2023

Ganda campuran

Feng Yan Zhe / Huang Dong Ping (Cina) vs Kim Won Ho / Jeong Na Eun (Korea): 21-4, 21-15.

Tunggal putra

Ng Ka Long Angus (Hong Kong) vs Li Shi Feng (Cina): 20-22, 21-18, 21-18.

Ganda putri

Baek Ha Na / Lee So Hee (Korea Selatan/8) vs Nami Matsuyama / Chiharu Shida (Jepang/1): 21-19, 21-15.

Ganda putra

Choi Sol Gyu / Kim Won Ho (Korea Selatan/7) vs Kang Min Hyuk / Seo Seung Jae: 21-19, 18-21, 21-19.

Tunggal putri



Akane Yamaguchi (Jepang/1) vs An Seyoung (Korea Selatan/2): 21-11, 21-14.

