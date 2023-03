Jadwal All England 2023 Jumat 17 Maret: 8 Wakil Indonesia Berlaga, Fajar/Rian dan Fikri/Bagas Berebut Tiket Semifinal

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal turnamen bulu tangkis All England 2023 memasuki babak perempat final. Delapan wakil Indonesia akan berlaga di Birmingham, Inggris, Jumat, 17 Maret 2023.

Dari delapan wakil Indonesia, dua di antaranya akan saling berhadapan. Pasangan ganda peringkat satu dunia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, akan berhadapan dengan juara bertahan, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri.

Pertandingan mereka diyakini akan berlangsung sengit karena masing-masing pasangan berambisi untuk menaiki podium tertinggi turnamen berkategori BWF Super 1000 tersebut.

"Dengan melawan Fajar/Rian Indonesia bisa pastikan satu (tiket) di semifinal," kata Fikri dalam informasi resmi PP PBSI di Jakarta, Jumat.

Sementara itu, Fajar/Rian memprediksi usaha mereka menjuarai All England untuk pertama kalinya akan menemui ujian berat di perempat final. Meski Bagas/Fikri adalah junior mereka, namun Fajar/Rian melihat semangat juang juniornya menjadi aspek yang patut diwaspadai.

"Besok ketemu Bagas/Fikri, mereka kami lihat luar biasa ya permainannya di sini. Mereka punya percaya diri yang lebih karena sebagai juara bertahan, tapi untuk besok kami tidak mau kalah. Semoga besok bisa bermain lancar dan maksimal," ungkap Fajar.

Persaingan Bagas/Fikri dan Fajar/Rian menjadi salah satu dari tujuh laga yang akan dimainkan oleh delapan wakil Merah Putih pada perempat final All England.

Perjuangan ganda campuran Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati juga diprediksi tak kalah berat, karena harus menghadapi pasangan asal Jepang yang terkenal ulet dan sulit ditaklukkan.

Rehan/Lisa akan menghadapi pasangan peringkat ke-18 dunia Kyohei Yamashita/Naru Shinoya pada partai pertama yang berlangsung di lapangan utama Minoru Yoneyama, Utilita Arena Birmingham.

"Untuk besok, kami baru sekali bertemu dengan mereka dan kalah. Kami pasti mau pelajari lagi polanya, mereka tidak mudah mati apalagi di sini shuttlecocknya berat jadi besok harus siap tampil all out," papar Lisa soal pertandingannya.

Hingga babak perempat final All England 2023, Skuad Garuda masih utuh mengirimkan wakilnya pada lima nomor yang dimainkan.

Jadwal wakil Indonesia di babak perempat final All England 2023:

(Mulai pukul 17.00 WIB, disiarkan iNews TV)

Tunggal putra

1. Anthony Sinisuka Ginting vs Anders Antonsen (Denmark).

Tunggal putri

2. Gregoria Mariska Tunjung vs Chen Yu Fei (Cina).

Ganda putra

3. Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Liang Wei Keng/Wang Chang (Cina).

4. Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan vs Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi (Cina)

5. Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri.

Ganda putri

6. Apriyani Rahayu/Siti Fadial Silva Ramadhanti vs Baek Ha Na/Lee So Hee (Korea Selatan).

Ganda campuran

7. Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Kyohei Yamashita/Naru Shinoya (Jepang).

