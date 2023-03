Hasil All England 2023: Rehan / Lisa ke Semifinal Usai Kalahkan Wakil Jepang

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto / Lisa Ayu Kusumawati (Rehan / Lisa) berhasil memastikan satu tempat di babak semifinal All England 2023. Mereka mengalahkan wakil Jepang Kyohei Yamashita / Naru Shinoya lewat pertarungan sengit tiga game yang berakhir 21-19 15-21 dan 21-19 di Utilita Arena Birmingham pada Jumat, 17 Maret 2023.

Laga berlangsung sengit sejak awal game pertama. Pasangan Indonesia tersebut tampil di bawah tekanan hingga tertinggal 9-11 pada interval game pertama. Setelah jeda, Rehan / Lisa bisa keluar dari tekanan Kyohei dan Naru. Mereka berbalik unggul setelah mendapatkan empat poin berutntun. Perolehan poin sengit hingga akhir sebelum Rehan / Lisa menang dengan skor ketat 21-19.

Pada game kedua, situasi berbalik. Kejar-mengejar poin terjadi hingga kedudukan 7-7. Setelahnya, Rehan / Lisa justru kedodoran. Setelah mencuri keunggulan 11-8 pada interval game kedua, Kyohei / Naru memanfaatkan momentum untuk memimpin hingga akhirnya menyamakan skor 1-1 usai menang 21-15. Pertandingan berlanjut ke game penentuan.

Rehan / Lisa bermain lebih agresif pada game ketiga. Permainan cepat membuat pasangan Indonesia memimpin 9-6. Namun, sejumlah kesalahan sendiri berkontribusi pada perolehan enam poin beruntun Kyohei / Naru. Pasangan Jepang berbalik unggul 18-14.

Situasi berbalik. Rehan / Lisa berhasil meraih enam poin beruntun dengan mempercepat tempo permainan. Skor berimbang 18-18 sebelum pasangan Indonesia membuka kesempatan match point. Laga berakhir 21-19 untuk kemenangan Rehan / Lisa setelah pengembalian shuttlecock Kyohei keluar.

Pada babak semifinal All England 2023, Rehan / Lisa akan menghadapi laga berat. Mereka akan menghadapi pemenang pertandingan antara unggulan pertama asal Cina, Zhang Si Wei / Huang Ya Qiong dan wakil Jepang Yuki Kaneko / Misaki Matsutomo.

Hasil dan jadwal wakil Indonesia di babak perempat final All England 2023:

(Mulai pukul 17.00 WIB, disiarkan iNews TV)

Lapangan 1

P1: Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Kyohei Yamashita/Naru Shinoya (Jepang): 21-19 15-21 21-19.

P2: Apriyani Rahayu/Siti Fadial Silva Ramadhanti vs Baek Ha Na/Lee So Hee (Korea Selatan).

P3: Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Liang Wei Keng/Wang Chang (Cina).

P4: Gregoria Mariska Tunjung vs Chen Yu Fei (Cina).

P5: Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan vs Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi (Cina). P8: Anthony Sinisuka Ginting vs Anders Antonsen (Denmark).



Lapangan 2

P9: Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri.