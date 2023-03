Hasil All England 2023: Langkah Apriyani / Fadia Terhenti di Perempat Final Usai Duel 93 Menit

TEMPO.CO, Jakarta - Langkah pasangan ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti (Apriyani / Fadia) terhenti di babak perempat final All England 2023. Mereka gagal ke semifinal setelah gagal melewati hadangan pasangan Korea Baek Ha Na / Lee So Hee dalam duel tiga game yang melelahkan dengan skor 21-11 14-21 21-14 di Utilita Arena Birmingham pada Jumat, 17 Maret 2023.

Laga berlangsung dalam tempo lambat pada game pertama. Baek Ha Na dan Lee So Hee banyak menggunakan strategi pukulan lob ke arah bidang permainan pasangan Indonesia. Strategi itu efektif meredam permainan Apriyani / Fadia yang eksplosif agar tak berkembang. Setelah meraih keunggulan 11-4 pada interval, Baek / Lee menang 21-11 pada game pertama.

Apriyani / Fadia mengubah strategi pada game kedua. Mereka berusaha untuk mempercepat tempo permainan. Usaha itu berhasil membuat pasangan Indonesia unggul pada interval game kedua dengan 11-7. Baek / Lee sempat memperkecil selisih poin dengan 14-12, tetapi Apriyani / Fadia mampu mempertahankan keunggulan dengan menang 21-14 pada game kedua.

Apriyani / Fadia kembali keteteran pada game ketiga. Mereka kesulitan menembus pertahanan Baek Ha Na/ Lee So Hee. Pasangan Korea yang berhasil memancing Apriyani / Fadia untuk menggunakan kembali strategi pukulan lob. Kedua pasangan sering terlibat rally-rally panjang. Pasangan Korea unggul 11-4 pada interval game kedua.

Setelah jeda, Apriyani / Fadia masih bersuaha keluar dari tekanan pasangan Korea. Namun, selisih poin terlanjut melebar 15-6. Pasangan Indonesia peringkat lima dunia itu sempat membuka asa untuk mengejar setelah mendapatkan enam poin beruntun. Namun, pengembalian shuttlecock Apriyani yang keluar memutus raihan poin.

Pasangan Korea kembali mengendalikan permainan dan melaju untuk kemenangan 21-14. Laga berakhir setelah berlangsung selama satu jam 33 menit alias 93 menit. Pada babak semifinal All England 2023, Baek / Lee akan menghadapi pasangan India, Treesa Jolly / Gayatri Gopichand Pullela, yang berhasil menyudahi perlawanan pasangan Cina Li Wen Mei / Liu Xuan Xuan.

Hasil dan jadwal wakil Indonesia di babak perempat final All England 2023:

(Mulai pukul 17.00 WIB, disiarkan iNews TV)

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Kyohei Yamashita/Naru Shinoya (Jepang): 21-19 15-21

vs Kyohei Yamashita/Naru Shinoya (Jepang): 21-19 15-21 Apriyani Rahayu/Siti Fadial Silva Ramadhanti vs Baek Ha Na/Lee So Hee (Korea Selatan): 11-21 21-14 14-21

Jadwal berikutnya...

Lapangan 1

P3: Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Liang Wei Keng/Wang Chang (Cina).

P4: Gregoria Mariska Tunjung vs Chen Yu Fei (Cina).

P5: Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan vs Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi (Cina). P8: Anthony Sinisuka Ginting vs Anders Antonsen (Denmark).



Lapangan 2

P9: Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri.

