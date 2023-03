Jadwal Final All England 2023 Minggu 19 Maret, Fajar / Rian vs Ahsan / Hendra Berebut Gelar Juara

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal All England 2023 hari ini, Minggu, 19 Maret 2023, akan menyuguhkan rangkaian laga final. Salah satunya menyuguhkan all Indonesian final antara Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto vs Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan.

Fajar / Rian, ganda putra nomor satu dunia saat ini, yang menjadi unggulan pertama di All England 2023, akan menghadapi seniornya Ahsan / Hendra yang merupakan unggulan ketiga, untuk memperebutkan gelar juara di Arena Birmingham, Inggris.

Baca Juga: Fajar Alfian Ungkap Alasan Selebrasi Siu ala Cristiano Ronaldo Usai Pastikan Lolos ke Final All England 2023

Duel ini akan dimainkan pada partai keempat, di mana rangkaian pertandingan final hari ini dijadwalkan mulai 10.00 waktu setempat atau 17.00 WIB.

X

Selain Indonesia yang memastikan gelar juara dengan menempatkan dua wakilnya di partai puncak, Korea Selatan dan Cina juga dipastikan keluar sebagai juara dari sektor ganda putri dan tunggal putra.

Dua negara itu bahkan berpeluang menambah gelar dari tunggal putri dan ganda campuran, karena masing-masing wakil mereka akan berhadapan di final untuk kedua sektor tersebut.

Berikut jadwal lengkap final All England 2023 pada Minggu, 19 Maret 2023:

Ganda putri

Kim So Yeong/Kong Hee Yong (Korea Selatan/6) vs Baek Ha Na/Lee So Hee (Korea Selatan)

Ganda campuran

Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong (Cina/1) vs Seo Seung Jae/Chae Yu Jung (Korea Selatan)

Tunggal putri

Chen Yu Fei (Cina/4) vs An Se Young (Korea Selatan/2)

Ganda putra

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (Indonesia/1) vs Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (Indonesia/3)

Tunggal putra

Li Shi Feng (Cina) vs Shi Yu Qi (Cina)

Pilihan Editor: Kata Fajar / Rian Soal Duel Lawan Ahsan / Hendra di Final All England 2023