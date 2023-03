Hasil All England 2023: Fajar / Rian Jadi Juara Usai Kalahkan Ahsan / Hendra

TEMPO.CO, Jakarta - Ganda putra Indonesia Fajar Alfian / Muhammad Rian Arianto keluar sebagai juara All England 2023 setelah mengalahkan seniornya Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan di final, Minggu, 19 Maret 2023.

Duel all Indonesian final yang berlangsung di Birmingham Arena, Inggris, selama 34 menit, berakhir dengan kemenangan Fajar / Rian dengan skor 21-17, 21-14.

Ahsan yang mengalami cedera saat kedudukan 21-17, 20-14, bersikeras tetap menyelesaikan pertandingan. Dia yang sebelumnya mendapatkan perawatan pada bagian lutut kiri, bangkit dan mengajak pasangannya, Hendra, serta juniornya, Fajar / Rian untuk melanjutkan pertandingan.

Setelah laga usai, Ahsan duduk di kursi roda ketika menyama penonton di Birmingham Arena, bersama dengan tiga pemain ganda putra Indonesia lainnya.

Meski dalam kondisi kaki cedera, Ahsan tetap mengikuti seremoni menyerahan medali dan trofi. Tampak Fajar dan Rian juga turut membantu memapah seniornya itu saat menaiki podium.

Hasil ini membuat rekor pertemuan kedua pasangan ganda putra tersebut menjadi imbang 3-3. Sebelum pertemuan di final All England ini, The Daddies mengalahkan Fajar / Rian di semifinal BWF World Championships 2022 pada 27 September 2022 dengan 21-23, 21-12, 16-21.

Keberhasilan Fajar / Rian meraih gelar juara di All England 2023 ini membuat Indonesia meraih satu gelar di turnamen bergengsing BWF Super 1000. Empat gelar lainnya diraih Cina dan Korea Selatan, masing-masing dua.

Hasil final All England 2023 pada Minggu, 19 Maret 2023:

Ganda putri

Kim So Yeong/Kong Hee Yong (Korea Selatan/6) vs Baek Ha Na/Lee So Hee (Korea Selatan) - skor 21-5, 21-12

Ganda campuran

Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong (Cina/1) vs Seo Seung Jae/Chae Yu Jung (Korea Selatan) - skor 21-16, 16-21, 21-12

Tunggal putri

Chen Yu Fei (Cina/4) vs An Se Young (Korea Selatan/2), skor 17-21, 21-10, 19-21

Ganda putra

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (Indonesia/1) vs Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (Indonesia/3), skor 21-17, 21-14

Tunggal putra

Li Shi Feng (Cina) vs Shi Yu Qi (Cina) - sedang berlangsung

