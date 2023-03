Selamat Jalan Syabda Perkasa Belawa, Berikut Segudang Prestasi Atlet Bulu Tangkis Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Atlet bulu tangkis tunggal putra Indonesia Syabda Perkasa Belawa meninggal dalam kecelakaan di ruas Tol Pemalang, Jawa Tengah, pada Senin dini hari, 20 Maret 2023. Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) mengatakan Syabda mengalami kecelakaan dalam perjalanan menuju Sragen untuk berziarah ke makam neneknya.

"Keluarga besar PP PBSI mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya salah satu atlet muda Indonesia, Syabda Perkasa Belawa," tulis keterangan PP PBSI.

Atlet kelahiran Jakarta, 25 Agustus 2001, itu mengawali kariernya saat bergabung ke klub bulu tangkis PB Djarum Kudus pada 2013. Ia kemudian ditarik PBSI untuk pemusatan latihan nasional (pelatnas) bulu tangkis di Cipayung, Jakarta pada 2018 sampai saat ini.

Pemain tunggal putra itu sempat mengikuti beberapa kejuaraan junior, seperti Asian World Championships 2018 dan World Junior Championships 2019 sebelum debut di turnamen senior Thomas Cup 2022.

Syabda membawa Indonesia menuju perempat final Piala Thomas 2022 lewat kemenangan di laga terakhir melawan Korea Selatan di Bangkok, Rabu, 11 Mei 2022. Ia berhasil mengalahkan tunggal putra Korea Selatan dalam drama tiga set 21-14, 11-21, 21-16.

Pemain jebolan PB Djarum itu menoreh beberapa prestasi nasional maupun internasional. Ia mengoleksi tiga gelar di ajang BWF International Challenge. Kemudian menjadi kampiun pada ajang Lithuanian International 2022, Malaysia International 2022, dan Iran Fajr International 2023.

Laga tanding terakhir Syabda adalah saat mengikuti Iran International Challenge 2023 pada awal Februari. Dia menyabet gelar juara setelah di final menundukkan Justin Hoh dari Malaysia dengan skor 18-21, 21-12 dan 22-20.

Dengan berbagai prestasi dan keikutsertaannya di sejumlah turnamen, Syabda Perkasa Belawa menduduki peringkat 90 dunia BWF.

Merangkum dari pbdjarum.org berikut deretan prestasi yang pernah diraih Syabda Perkasa Belawa.

- Medali emas Iran Fajr International 2023

- Juara Malaysia International Series 2022 (tunggal putra)

- Semifinalis Bonn International Future Series 2022 (tunggal putra)

- Juara Lithuanian International Future Series 2022 (tunggal putra)

- Runner up Thomas Cup 2022 (beregu putra)

- Medali Perak PON XX Papua 2021 (tunggal putra)

- Medali Perak PON XX Papua 2021 (beregu Putra)

- Semifinalis Liga PB Djarum II 2020 (Tunggal Putra U-19 & Dewasa)

- Runner up CAFFINO Superliga Junior Beregu Putra U19 (Piala Liem Swie King) 2019

- Juara BWF World Junior Mixed Team Championships (Piala Suhandinata) 2019

- Juara Jakarta Junior International Series 2019 (tunggal putra U19)

- Runner up Asia Junior Championships 2019 (beregu campuran)

- Semifinalis German Junior International 2019 (tunggal putra)

- Juara Djarum Sirnas Premier Jatim Open 2018 (tunggal taruna putra)

- Juara Djarum Sirnas Bali Open 2018 (tunggal taruna putra)

- Juara Pembangunan Jaya Cup Junior 2018 (beregu campuran)

- Juara Superliga Junior 2018 (beregu putra U19)

- Runner up Djarum Sirnas Jawa Barat Open 2018 (tunggal dewasa putra)

- Semifinalis Malaysia Junior International Challenge 2018 (tunggal putra)

- Semifinalis India Junior International Grand Prix 2018 (tunggal putra)

- Semifinalis Djarum Sirkuit Nasional Jawa Tengah Open 2017(tunggal remaja putra)

- Runner up Djarum Sirnas Sulawesi Utara Open 2017 (tunggal remaja putra)

- Runner Up Pembangunan Jaya Cup 2016 (Beregu Campuran)

- Runner up Djarum Sirkuit Nasional Premier Li Ning Jawa Timur Open 2016 (Tunggal Remaja Putra)

