Rekap Hasil Orleans Masters 2023: 5 Wakil Indonesia Lolos ke Semifinal, 3 Kandas

Ganda campuran:

Adnan Maulana / Nita Violina Marwah (Indonesia) vs Chan Peng Soon / Cheah Yee See (Malaysia): menang 17-21, 21-12, 21-9.

Ganda campuran

Rehan Naufal Kusharjanto / Lisa Ayu Kusumwati (Indonesia/4) vs Vinson Chiu / Jennie Gai (Amerika Serikat): menang 21-9 17-21 21-14.

Ganda putri:

Lanny Tria Mayasari / Ribka Sugiarto (Indonesia) vs Febriana Dwipuji Kusuma / Amalia Cahaya Pratiwi: menang 21-15, 21-9.

Tunggal putri:

Putri Kusuma Wardani (Indonesia) vs Yvonne Li (Jerman): kalah 12-21, 18-21.

Ganda campuran:

Amri Syahnawi / Winny Oktavina Kandow (Indonesia) vs Ye Hong Wei / Lee Chia Hsin (Taiwan): kalah 17-21, 13-21.





Ganda putra:

Leo Rolly Carnando / Daniel Marthin (Indonesia/2) vs M.R. Arjun / Dhruv Kapila (India/7): menang 16-21, 21-11, 22-20.

Ganda putra:

Muhammad Shohibul Fikri / Bagas Maulana (Indonesia/3) vs Ayato Endo / Yuta Takei (Jepang): menang 21-14, 21-13.

