5 Hal Menarik untuk Dinantikan dari Jadwal Liga Europa Leg Pertama Babak Perempat Final

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Europa 2022-23 memasuki babak pertempat final. Pada Kamis malam hingga Jumat dinihari, 13-14 April 2023, akan hadir rangkaian leg pertama.

Inilah jadwal lengkapnya, yang disiarkan live oleh Vidio:

Kamis, 13 April 2023

23:45 Feyenoord vs AS Roma (Moji)

Jumat, 14 April 2023

02:00 Bayer Leverkusen vs Union SG

02:00 Juventus vs Sporting Lisbon

02:00 Manchester United vs Sevilla (Moji).

Rangkaian jadwal di atas akan menghadirkan banyak hal menarik. Aroma balas dendam turut mewarnai. Feyenoord dan AS Roma bertemu dalam pertandingan ulang final UEFA Europa Conference League musim lalu.

Sementara Manchester United menghadapi salah satu dari sedikit tim Spanyol yang lebih baik dari mereka dalam beberapa musim terakhir.

Sporting CP bakal kembali berusaha membuat kejutan kala bertemu Juventus setelah sebelumnya menyinkirkan Arsenal di babak 16 besar. Dan pendatang baru asal Belgia, Union Saint-Gilloise kembali ke Jerman.

Simak sejumlah fakta menarik dari leg pertama babak perempat final Liga Europa 2022-2023:

Manchester United Cari Pengganti Marcus Rashford

Marcus Rashford sedang dalam performa terbaiknya. Dia melampaui gol terbaiknya dalam satu musim di bulan Februari, melewati catatan Cristiano Ronaldo untuk gol di kompetisi Eropa bersama Manchester United di bulan Maret dan berharap untuk menambah satu atau dua trofi di bulan Mei.

Di antara lima liga top Eropa, hanya Erling Haaland dan Kylian Mbappe yang mencetak lebih banyak gol darinya musim ini.

Namun, penyerang asal Inggris itu mengalami cedera pangkal paha pada akhir pekan dan sekarang diperkirakan akan melewatkan kedua leg pertandingan mereka dengan Sevilla, membuat Erik ten Hag tidak bisa menanganinya.

Cederanya Marcus Rashoford membuat Antony Martial mungkin bakal diandalkan Erik ten Hag untuk lini depan. Sementara itu Antony, yang telah menyumbang gol-gol kunci dalam kompetisi ini, bisa menjadi sokongan Martial.

Lalu Bruno Fernandes akan menjadi sosok kunci Manchester United dalam hal kreativitas.