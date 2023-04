Cerita 26 Tahun Lalu Tiger Woods Menjadi Pemain Termuda Menangi US Masters

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu bintang golf yang namanya sering terdengar adalah Tiger Woods. Tiger Woods memang salah satu pegolf dunia yang paling menarik perhatian karena kepiawaiannya.

Salah satu bukti yang dimiliki Tiger Woods adalah apa yang dia lakukan tepat pada hari ini 26 tahun lalu. Di usianya yang baru 24 tahun, Tiger Woods berhasil memenangkan US Masters pada 13 April 1997. Hal ini menjadikannya pegolf termuda di dunia yang berhasil memenangkan US Masters.

Anak tunggal letnan kolonel Angkatan Darat Amerika Serikat

Dilansir dari tigerwoods.com, Tiger Woods lahir pada 30 Desember 1975. Ia merupakan anak tunggal dari Earl Woods, seorang pensiunan letnan kolonel di Angkatan Darat AS, dan Kultida, yang berasal dari Thailand. Ia dijuluki Tiger dari nama seorang tentara Vietnam dan teman ayahnya, Vuong Dang Phong, yang juga diberi julukan itu oleh ayahnya.

Tiger Woods dibesarkan di Cypress, California. Ia mulai tertarik pada golf saat usianya masih 6 bulan. Ketika itu, ia menyaksikan ayahnya memukul bola golf ke jaring dan meniru ayunannya. Tiger Woods juga tampil di acara The Mike Douglas Show pada usia 2 tahun, bermain golf bersama Bob Hope. Dia mencetak 48 pukulan untuk sembilan lubang pada usia 3 tahun dan tampil di Golf Digest pada usia 5 tahun.

Tiger Woods bermain di turnamen profesional pertamanya pada tahun 1992, pada usia 16 tahun, Los Angeles Open, dan membuat potongan 36 lubang dan seri di posisi ke-34 di Johnnie Walker Asian Classic 1994 di Thailand. Kemudian, ia masuk ke Universitas Stanford pada tahun 1994 dan dalam dua tahun memenangkan 10 turnamen di perguruan tinggi, diakhiri dengan gelar NCAA.

Pencapaian karir yang luar biasa

Selain menjadi pemain termuda di dunia yang memenangkan US Masters, Tiger Woods terpilih menjadi Player of the Year atau pemain terbaik oleh The Professional Golfers’ Association (PGA) di tahun yang sama.

Ia juga terpilih sebagai Player of the Year oleh PGA di tahun 1999, 2000–2003, 2005–2007, 2009. Tiger Woods juga terpilih sebagai Player of the Year oleh Golf Writers Association of America pada tahun 1997, 1999, 2000–2003, 2005–2007, 2009.

Rata-rata skor yang disesuaikan pada tahun 2000 dan 2007 sebesar 67,79 pukulan adalah yang terendah yang pernah ada dan membuatnya mendapatkan Byron Nelson Award di PGA TOUR dan Piala Vardon dari PGA of America. Tiger Woods juga memiliki rata-rata skor aktual pada tahun 2000 sebesar 68,17, memecahkan rekor Nelson sebesar 68,33 pada tahun 1945.

