Hasil Play-in NBA: Miami Heat Kalahkan Chicago Bulls, Lolos ke Babak Playoff

TEMPO.CO, Jakarta - Miami Heat lolos ke babak playoff NBA. Mereka menjadi tim terakhir yang lolos dari Wilayah Timur setelah melewati dua pertandingan play-in.

Heat merebut tiket playoff setelah mengalahkan tamunya, Chicago Bulls, dengan skor 109-91 pada pertandingan play-in, Sabtu pagi WIB. Jimmy Butler dan Max Strus menjadi kunci kemenangan mereka, masing-masing mencetak 31 poin.

Butler mencetak 22 poin di babak kedua dan Strus mencetak 23 poin di babak pertama. Strus membuat enam lemparan tiga angka di babak pertama dan tujuh lemparan secara keseluruhan untuk Heat.

Miami akan menjadi unggulan ke-8 di playoff NBA Wilayah Timur. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Milwaukee Bucks di babak pertama. Seri best of seven di antara keduanya akan dimulai Senin WIB, di Milwaukee.

DeMar DeRozan mencetak 26 poin dan sembilan assist untuk Chicago, yang menang 3-0 melawan Heat di musim reguler. Alex Caruso meraih 16 poin, sedangkan Zach LaVine hanya mencetak 15 poin dari 6 dari 21 tembakannya.

Di kubu Miami, selain Butler dan Strus, Bam Adebayo juga cukup berperan. Ia mengumpulkan 17 rebound sementara Tyler Herro menambahkan 12 poin, delapan rebound, dan tujuh assist.

Fakta Penting:

• Miami Heat menjadi tim kedelapan yang lolos playoff dari Wilayah Timur. Tim lain yang sudah lebih dahulu melaju adalah Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, New York Knicks, Brooklyn Nets, dan Atlanta Hawks.

• Miami Heat akan melawan Milwaukee Bucks yang jadi unggulan pertama di babak playoff Wilayah Timur. Pertandingan akan memakai sistem best of seven. Seri pertama akan berlangsung Senin WIB, di Milwaukee.

• Sejak berlaga di NBA pada 1988, Miami Heat sudah lolos ke babak playoff 24 kali, termasuk tahun ini. Mereka pernah tiga kali juara, pada 2006, 2012, dan 2013.

REUTERS

